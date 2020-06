Desde el 12 de junio no se registraban casos positivos de coronavirus en Paraná. En esa oportunidad se notificó el contagio de una paciente de Paraná, internada en Buenos Aires. Lo cierto es que el nexo epidemiológico de ese caso sigue en estudio. Pero ayer la capital provincial sumó su noveno caso confirmado desde el 20 de marzo y este viernes se sumaron dos.

Además el área de Vigilancia Epidemiológica reportó otros cuatro positivos, uno de ellos correspondiente al Departamento Islas y el restante a Gualeguaychú. De esta manera en la provincia son 117 los casos confirmados de Covid-19 desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La situación generó una lógica preocupación entre los paranaenses, aunque luego con la información brindada desde el lugar donde trabaja la mujer contagiada y del Ministerio de Salud, se intentó transmitir tranquilidad. Lo cierto es que se resolvió aislar a 15 personas, todos contactos estrechos de la mujer adulta, con quienes comparte el trabajo en una empresa farmacéutica de Paraná. De ese total de individuos, 10 se van a estudiar, cuyos testeos se conocerán en las próximas horas.

“Por ahora se está haciendo la investigación epidemiológica de los nexos, se están estudiando los contactos y a partir de los resultados que se vayan obteniendo se va a evaluar cuáles son los pasos a seguir en relación al espacio de trabajo y también con los familiares de la paciente y de los contactos”, dijo en una entrevista con UNO la secretaria de Salud, Carina Reh.

La funcionaria no le quiso dar entidad a un audio que circula por las redes sociales, donde supuestamente habla la mujer que contrajo el virus en Paraná y en el que afirma que se habría infectado en una reunión social.

Al respecto Reh enfatizó: “Es un audio que está circulando, hay que tener la certeza de que haya sido ella la que lo envió, y los audios que circulan y las publicaciones de las redes sociales no siempre son confiables. Entonces lo único que realmente es confiable es lo que pudo haber estudiado Epidemiología al momento de hacer la averiguación de nexo epidemiológico. Si ella le dijo a Epidemiología que había estado en un asado o no, no lo sé decir, porque no estoy en ese área y no soy la que hace el seguimiento epidemiológico”.

Más casos, menos cuidados

Desde Salud se reconoció que el incremento en la cantidad de casos en Entre Ríos se explica en primera instancia por la mayor flexibilización de actividades productivas y comerciales, pero en ese fenómeno tiene incidencia la falta de responsabilidad social. “Se duplicó la cantidad de casos en relación a la semana anterior: se aumentó la tasa de duplicación de los casos y eso tiene que ver con que hay una mayor flexibilización de actividades productivas y comerciales. Pero también tiene que ver con la falta de responsabilidad social y con el incumplimiento de la gente, que puede tener diferentes orígenes. Sucede en toda la provincia. La gente no está cumpliendo con las medidas de distanciamiento social, con la medidas de cuidado; lo que hemos visto es que la gente comparte el mate por todos lados y esto nos pone en riesgo”.

Con relación a los departamentos donde se han registrados brotes de coronavirus, como el caso de Colón e Islas del Ibicuy, Reh explicó que los mismos corresponden a “casos importados, que han contagiado por no extremar las medidas de cuidado y por no cumplir con los aislamientos. En ese sentido es donde se empieza a generar una cascada de contagios.

‘Si vengo de un lugar de circulación viral, no cumplo con el aislamiento, todo mate con todo el mundo, me junto a comer con otros, empiezo a tener un montón de situaciones en las cuales estoy faltando a todas las medidas de cuidado, obviamente me voy a convertir en un ente transmisor del germen’”. Paraná no cambia de fase La funcionaria descartó que la ciudad de Paraná pueda retroceder en materia de habilitaciones de actividades, más allá de haberse confirmado un nuevo contagio de Covid-19. “Todavía no, porque es un solo caso, en el cual pudiendo identificar todos los contactos y todos los nexos no podemos decir que vaya a haber circulación comunitaria. Estamos hablando de un caso, con todos los contactos definidos, a los cuales se les puede hacer el seguimiento concreto. La investigación epidemiológica tiene que ver con poder identificar cuál ha sido el caso índice”, recalcó.

Respecto de las características de la empresa donde trabaja esta persona, Reh afirmó que es “un lugar donde permanentemente llegan camiones de Buenos Aires, con trabajadores de ese distrito. Es una posibilidad que en estos viajes haya llegado alguna persona infectada; la verdad es que no puedo decir que está identificado el caso índice. En eso está trabajando Epidemiología”.

Ante la pregunta de cuándo se podría concretar el pico de la pandemia, Reh dijo que es difícil poder anticiparlo. “Todavía no estamos en presencia de un pico, porque van a pasar unos días y la aceleración de la curva va a venir un poco más adelante”. En buen estado de salud Desde el Comité de Organización de Emergencias de Salud (COES) se informó ayer en una videoconferencia que la mujer diagnosticada con coronavirus tiene entre 35 y 40 años, presenta “sintomatología leve” y se encuentra internada en el hospital de La Baxada. La paciente se desempeña en la empresa farmacéutica en el área de venta telefónica, y en relación a su historial las autoridades de Salud confirmaron que no tiene antecedentes de viaje.