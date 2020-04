Desde los ministerios de Salud y de Desarrollo Social se informó ayer sobre la reglamentación en la provincia del permiso de salidas terapéuticas para personas con discapacidad, en el marco del aislamiento social obligatorio, las que se podrán realizar dos veces al día bajo un protocolo específico.

La información fue brindada a través de la conferencia de prensa virtual, que se emite diariamente desde la Casa de Gobierno, por el director de Salud Mental, Carlos Berbara, y la directora del Instituto Provincial de Discapacidad, Inés Artusi.

Se detalló que la persona con discapacidad deberá contar con el Certificado Único, una autorización médica que indique que la salida es con fines terapéuticos y debe quedar aclarado que no tiene otra enfermedad de riesgo.

Berbara indicó que los modos de salida del hogar serán de un tiempo prudencial de 45 minutos, por la mañana y por la tarde, en un recorrido que se limitará a un radio de 500 metrosde la vivienda. “Deberá hacerse con todas las medidas de higiene y protección para la persona y su acompañante”, precisó.

En tanto, Artusi explicó que la herramienta fue instrumentada tras la escucha a padres e instituciones que solicitaron los permisos de salida como una forma de acompañar la terapéutica para resolver situaciones de crisis especiales. “Las personas pueden salir acompañadas, siempre y cuando sea con un conviviente cercano de su entorno familiar”, aclaró.

“Este permiso de salida debe llevar el Certificado Único de Discapacidad, el que si no está vigente, tiene 90 días desde la fecha de vencimiento dentro de la cuarentena, con lo cual, pueden circular con CUD vencido. A este certificado y el DNI de la persona hay que sumarle una autorización médica que puede tramitar el equipo tratante o el médico terapeuta de cabecera donde se establezca que esta salida tiene fines terapéuticos, y además, en la orden tiene que quedar aclarado que la persona no tiene otra enfermedad de riesgo”, dijo la funcionaria. También pidió que quien tenga síntomas compatibles con la enfermedad, no salga de su casa.

En la misma conferencia, Berbara, informó el estado epidemiológico de la provincia: 341 casos descartados, 22 confirmados con coronavirus y seis personas que continúan en estudio.