Rotman mandó a Lara a informarse sobre la situación de la salud copy

Fuerte cruce. Rotman habló de salud y le apuntó a Lara. Foto: El Once

El diputado por Cambiemos, el radical Alberto Rotman, salió al cruce de las críticas realizadas por el diputado peronista Diego Lara sobre el supuesto incumplimiento de los programas nacionales en materia de salud. Afirmó que "habla por boca prestada porque no solo no sabe, sino que repite mal, lo que es peor" y señaló que "pareciera no ser muy afecto a los libros".

Lara había señalado que los diputados de Cambiemos “no saben cómo disimular el descalabro del gobierno nacional”, en referencia a un documento sobre la salud pública en Entre Ríos y los planes nacionales.

"Debería saber que la Salud no se puede tomar como un hecho aislado dentro de la estructura de un gobierno, sino que está relacionada en forma directa con todo su funcionamiento", sostuvo Rotman en respuesta al legislador justicialista.

Y agregó: "También debería saber que no podemos hablar de salud sin hablar de vivienda digna, que justamente no son las que el IAPV entrega. No podemos hablar de salud sin hablar de agua potable y hasta ahora la única planta de agua potable nueva de la que tengo noticias es la que está haciendo el Gobierno nacional en Concordia, donde en época estival el 50 % de la población quedaba sin agua y a partir de esa obra casi el 100 % de sus habitantes podrá tenerla. Lo mismo deberíamos hablar de la falta de cloacas o de trabajo digno y estable, todo esto hace a la salud", enfatizó Rotman.

Más adelante interrogó: ¿Dónde está la política de salud relacionada con la educación si todavía no se animan a dar educación sexual en los colegios, que es de imperiosa necesidad para nuestros alumnos y es solicitada por más del 90 % de ellos?".

Remarcó asimismo: "Como podrá ver, mi apreciado colega, todo las acciones del gobierno hacen y aportan para que la resultante sea brindar salud a toda la población, y no veo a éste Gobierno provincial abocado a ello, a pesar que hace casi 16 años que su partido gobierna la provincia en forma ininterrumpida y de los 36 años de democracia gobernaron 28 años. Fue el gobierno Justicialista del presidente, Carlos Menem, en la década de los 90, quien transfirió la salud junto con sus hospitales y la educación junto con sus colegios y escuelas sin ningún presupuesto de apoyo. Estas dos fundamentales disciplinas son hoy de exclusiva responsabilidad del Gobierno provincial", recordó.

A la hora de reconocer errores, Rotman no dejó dudas sobre algunos aspectos en los que el Gobierno nacional equivocó: “Reconozco que, como lo dije desde hace tiempo, el Gobierno tomó el camino equivocado en varios temas, especialmente en el económico. También se equivoca en convertir el Ministerio de Salud en Secretaría de Estado, lo cual al principio no me había alarmado, pero hoy sí lo reconozco como erróneo y que ha pasado desapercibido debido al excelente Secretario de Salud que está a cargo”.

“También debemos reconocer que el programa ‘Incluir Salud’ desde que pasó a la órbita de la Dirección de Discapacidad no funciona bien” y aclaró que respecto al resto de los programas nacionales reitero lo expresado por el Bloque Cambiemos de Diputados".

Finalmente destacó: "Pareciera que Lara no es muy afecto a los libros. Muchos lo recuerdan cuando mandó a quemar la biblioteca de María Grande para ganar espacio en la municipalidad ignorando que quemar un libro es quemar un poco la historia de su pueblo”.

“Lo que mejor que puede hacer es interiorizarse sobre el estado actual de la salud en la provincia porque no hay peor cosa que hablar por boca prestada", concluyó Rotman. APF