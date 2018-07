Rossi se metió en la discusión por la reforma electoral

El exvicegobernador y exintendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, compartió un extenso escrito donde expresó su postura sobre el proyecto oficial que impulsa el gobernador Gustavo Bordet para definir el cronograma electoral provincial.





En un comunicado de prensa enviado a UNO, el dirigente peronista planteó: "En tiempos de incertidumbre económica, familias que tratan de capear el temporal, y parece que a algunos dirigentes les mueve más alinearse con el gobernador que imaginar soluciones, muchas voces se han alzado en torno a si se debe o no volver a modificar a la ley que dio certeza a la fecha de elecciones en la provincia, descontando que esa potestad per se asegura un triunfo electoral o al menos una mejor performance". Y continuó con su reflexión: "Pareciera como que la única cuestión de estado es asegurarle a Bordet la lapicera para 2019. Los dirigentes que peregrinan al despacho de Bordet a la foto reglamentaria pareciera no importarle que le vamos a sumar a la situación financiera de la provincia una erogación de cientos de millones de pesos con una elección desdoblada solo para mejorar las chances de Bordet. Los antecedentes de Gustavo Bordet como estratega son poco alentadores, ya que la mas reciente experiencia poniéndose el PJ al hombro marcó la derrota más grande del PJ desde 1983, con la lapicera en su poder armó una lista con candidatos que lograron estrepitosas derrotas en sus terruños y fuera de el no conmovían a nadie".

Además comparó este proceso con otros períodos gubernamentales donde los resultados no fueron los esperados. "Salvo la necesidad de congraciarse con la lapicera de Kueider, no se explica que legisladores provinciales salgan a plantear que Bordet 'debe' tener esa potestad, que ya en 2003 hizo que Montiel nos haga elegir a días del cambio de mando o en 2007 nuevamente Busti después de sancionar la ley Castrillon haga elegir gobernador siete meses antes del cambio de mando solo por una cuestión de estrategia personal", argumentó.

"El debate debe darse y la postura formal de los peronistas no la puede dar ni Bordet, ni Kueider, ni comunicados de prensa, ni conversos furiosos, es hora que el peronismo haga un debate profundo con un Congreso a la vieja usanza. El que conduce debe contener a todos los sectores y sintetizar diferencias, no cerrar el partido y seguir en el error de Busti en 1999 y 2007 de creerse mas que el partido, no hay hombres iluminados por sobre el resto, se acabaron los líderes indiscutidos", completó.