Rossi querelló por calumnias a dueños de lotes usurpados

Mientras la toma del predio de cuatro manzanas se mantiene, e incluso se van ampliando instalaciones precarias, en el barrio Fátima, en el norte de la la localidad y a unos 100 metros del río Paraná, el intendente de Santa Elena inició una querella criminal contra los dueños de los lotes usurpados.

Ante el silencio y la falta de acción del municipio, y tras revelarse la situación a través de UNO, los damnificados presentaron una carta abierta que lleva la firma de una decena de propietarios de la localidad, ya que el resto de los dueños viven en otros lugares del país, y por la cuarentena solo pueden manifestarse a través de abogados.

Entre otros puntos de la extensa carta, mencionan: “Los hoy 75 propietarios de terrenos del loteo Fátima, no somos ingenuos señor intendente; no nos quiera hacer creer que usted desconoce que esta usurpación tiene un claro tinte político. Si usted intenta eso, nuestro deber es hacerle saber que los hoy ocupantes ilegales, invocan su nombre (Domingo Daniel Rossi), cuando se los interpela respecto de quién les dio la orden de tomar los terrenos y otros aducen que la orden… ‘vino de arriba”.

Rossi, inicialmente, les dijo que debían radicar la denuncia correspondiente en la Justicia para que tenga curso legal en defensa del derecho a la propiedad privada.

Mientas tanto, las 95 familias que tomaron el predio, hace ya unos 10 días, en reclamo por la falta de viviendas, también esperan que el intendente, funcionarios de su gabinete o concejales se acerquen al lugar, atendiendo también la crítica situación social.

En la denuncia, Rossi solicitó que “en audiencia se presenten los autores a ratificar o retractarse de sus dichos en la ‘carta abierta’ plagados de inexactitudes fácticas y cronológicas”. Y dijo que acudieron a los medios sin haber presentado ningún pedido de audiencia en el municipio ni intentado comunicarse con su persona. “Es una campaña difamatoria y organizada con fines que nada tienen que ver con un legítimo reclamo de los terrenos que dicen ser dueños”, les cuestionó.

“Como intendente y respetuoso de la división de poderes y de la propiedad privada, es que no he intervenido ni me corresponde intervenir en un asunto que la Justicia deberá injerir, en su caso sancionando con todo el peso de la ley a eventuales culpables”.

Finalmente expresó: “Es lamentable cómo sectores de la oposición buscan constantemente generar malestar, manipular voluntades y desestabilizar la paz social de Santa Elena. Este accionar deshonesto y mendaz merece nuestro contundente repudio”, planteó el jefe comunal.

“Esto hace que no haya seguridad jurídica en Santa Elena”

“Confío que el poder político de Santa Elena acompañe para que esto se solucione”, dijo ayer a UNO el intendente de Bovril, Fabián Valenzuela.

Al respecto, mencionó que dialogó con Rossi, le consultó sobre la situación política en la localidad, y le reclamó un diálogo entre todas las partes. “Esto hace que jurídicamente o constitucionalmente no sea seguro Santa Elena. Si los terrenos son usurpados, ¿quién puede querer volver a invertir en la ciudad? Esperamos que esta situación se pueda revertir, porque es un polo turístico importante, por sus recursos naturales”, indicó.

Valenzuela relató que hace una década se remató ese amplio predio, y un grupo inversor lo comercializó. “Vendimos la esperanza a la gente sobre ‘Un lugar en el paraíso’ como lo denominamos; compraron desde Ushuaia, personas que confiaron en nosotros, pequeños propietarios para tener como casa de fin de semana o inversión, no es gente que le sobra dinero, sino que fueron pagando sus terrenos y están haciendo los cerramientos y buscando la forma de construir”, explicó.

La administración municipal saliente, a cargo de Silvio Moreyra, no acompañó con la llegada de servicios de agua, cloaca y electricidad: “Estábamos dispuestos entre todos a costearla. Y ahora nos encontramos con esta situación, con más de 80 personas damnificadas, que pagan lotes y tributos municipales por servicios que no gozan. Pretendemos que se llegue a una feliz solución; no hay reclamos hacia mí, pero me siento responsable del sueño de los que adquirieron el terreno. Confío que el poder político acompañe para que esto se solucione, y que la gente del barrio comprenda que esto iba a mejorar. Era una inversión de 100 millones de pesos, mano de obra para construir, trabajo de mantenimiento de casas de fin de semana, que generaría trabajo para los vecinos”, puntualizó.

En la parte catastral, se trata de las manzanas 274 , 275, 285, 286, 296 y 297, ubicadas entre calles 9 de Julio- Corrientes entre Guarumbá y San Lorenzo. y 9 de Julio – Belgrano, entre Guarumbá y General Artigas, a 200 metros de la nueva Costanera Alta.

Valenzuela dijo que el municipio no puede desconocer o no considerarse parte interesada, ya que con la inversión se cedieron al municipio las calles.

“Voy a convocar al diálogo para llegar a un acuerdo entre todos, el municipio de Santa Elena, propietarios y vecinos del barrio”, señaló.