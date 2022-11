Rosario del Tala: piden adhesión para nombrar Juan Bur al CEF Nº16

Juan Augusto Bur falleció el 27 de abril de 2007, con tan solo 27 años, en un accidente de tránsito.

La convocatoria consiste en dar la conformidad, mediante reacciones de la plataforma Facebook a la publicación o interactuar a través de un comentario.

Inmediatamente se sumaron voces a favor de la denominación del Centro de Educación Física.

Así se puede leer en el perfil de Facebook de la DDE de Rosario del Tala la opinión de Alfredo Eduardo Bur, hermano del homenajeado: "Como su hermano más mayor y padrino y un tanto palenque de esa gran persona, me siento más que orgulloso con ese hermoso reconocimiento". Edit Bur esgrimió: "Qué decir de Juan, mi hermano más pequeño y un excelente atleta. Por supuesto que adhiero a la propuesta y me llena de emoción y de orgullo este reconocimiento". Al igual que Anita Bur Gardiol que expresó: "Como su hermana me emociona y enorgullece que su nombre se enaltezca de esta manera. Gracias".

El fallecimiento de Augusto golpeó fuerte a la comunidad del triatlón que lo calificó como "un infaltable habitué del campeonato provincial del deporte de las tres disciplinas".

"Profesor de educación física; referente en la categoría Promocionales A de los duatlones del Litoral argentino e integrante -junto a Juan Martínez y Oscar Pruzzo- de la terna al mejor duatleta de la temporada 2006 en Rosario del Tala elegida por el Círculo de Periodistas de esa ciudad", supieron recordar los homenajes.

Ahora se intenta rescatar su memoria y sus valores a través de llamar al CEF Nº16 con su nombre, la convocatoria a participar estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2022 y solo hace falta sumar un comentario y la adhesión en las redes sociales.