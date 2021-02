Y remarcó: “A mí no me desvelan las candidaturas. Podría hoy tener un cargo público pero no lo tengo, estoy en el llano y trabajando en la actividad privada. No estoy mal, por suerte tengo trabajo en la actividad privada y no estoy buscando otro trabajo”, señaló.

Consultado sobre nuevos sectores que proponen unirse a Juntos por el Cambio –como el integrado por los justicialistas Mario Moine, Augusto Alasino y Luis Leissa–, propuso aprender de los errores e indicó que la debilidad del gobierno de Mauricio Macri tuvo que ver con la falta de volumen político. “Nos faltó generosidad en la convocatoria y eso no puede ocurrir a nivel provincial. Tenemos que ser generosos, siempre detrás de un programa de gobierno”. Y remarcó que está trabajando en esa “agenda de transformación” priorizando la educación y el aspecto productivo.

Frigerio habló de las condiciones para encabezar el proyecto en el que trabaja. “La capacidad, la llegada a la gente y la capacidad de poder amalgamar un espacio más amplio al que tenemos hoy” son los requisitos que entiende imprescindibles", recalcó.

En ese punto se diferenció de otros dirigentes que son más ansiosos, y no respetan ni siquiera este orden de prelación: “Creo que lo importante es primero generar condiciones para unir a la oposición y construir un espacio con más volumen político para resolver los problemas que los entrerrianos tienen todos los días”.

