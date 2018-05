Rogel quiere que la reforma electoral rija recién para 2023

EL expresidente del bloque de convencionales constituyentes de la Unión Cívica Radical, Fabián Rogel, expresó ayer que la reforma política que es impulsaba por parte del Poder Ejecutivo provincial no debería tener aplicación sino después de las elecciones de 2019.

"Toda reforma política que se realice en el medio de un proceso electoral o a meses de decidir un nuevo proceso electoral para renovar gobernador, vicegobernador, diputados e intendentes, corre el serio riesgo de ser hecha a medida de quien está en el poder", advirtió el dirigente radical paranaense.

Luego señaló: "Está claro que el peronismo desperdició estos 10 años que se están conmemorando de la sanción de la Constitución provincial y reglamentó muy pocos artículos de esa Constitución. En particular, no solo no avanzó en un modelo de construcción política moderna sino que ni siquiera reglamentó el artículo 29, que es el que define de qué manera se realizará la construcción política en Entre Ríos", remarcó.

Según el exlegislador nacional, lo más "saludable para la política entrerriana sería que si se tiene intención de avanzar en una reforma política, debería ser de manera integral y que abarque todos los procesos necesarios en la construcción electoral y política para la provincia, pero fundamentalmente que no tenga aplicación sino a partir del próximo mandato constitucional".

En ese sentido remarcó: "Hoy la reforma política, a meses de la convocatoria a una elección, donde el peronismo pretende desdoblar las elecciones de nivel provincial con las elecciones de nivel nacional, terminará siendo una pulseada y un debate solamente de la interna peronista".

También dijo que quedó claro que si se intentaba realizar "una modificación de consensos y una modificación de fondo de la construcción política en la provincia", eso debió realizarse "mucho antes y en otro contexto". De lo contrario, dijo, no hay ninguna duda de que "lo único que se busca es que el gobernador de la provincia obtenga su reelección desprendiéndose electoralmente de aquellos dirigentes que pueden no sumarle votos, o más bien restárselos para conseguir su objetivo".

Finalmente Rogel indicó: "Entre Ríos merece de su dirigencia una actitud más importante y que consolide para los tiempos un sistema electoral y una construcción política moderna, que se adapte a estos tiempos, pero que esté desprendida de las coyunturas electorales".





Encuentros

La UCR realizará cuatro encuentros regionales a fin de debatir la reforma electoral y sentar posición del partido al respecto. El primer encuentro se realizó ayer Federal.

"Es para los congresales de los departamentos Federal, Concordia, Federación, Feliciano y La Paz, pero están las puertas abiertas para que todos puedan ir y aprovechar para movilizar al partido, no solo sobre la reforma política, sino que es bueno que el radical pueda hablar y emitir sus opiniones", indicó el presidente del congreso radical, Julián Rubio.