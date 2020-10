Robos en escuela Bavio: se llevaron la comida de los chicos

Se trata de un joven de 26 años que vive en barrio Giachino, a pocas cuadras de la escuela Bavio, en la que están inscriptos 530 niños que también viven en las zonas aledañas.

El comisario inspector Carlos Schmunk, jefe de la división Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos (PER), señaló a UNO que en el caso intervino personal de la Comisaría Primera, y señaló: “La persona que está sindicada como autora del hecho fue detenida dos veces robando en la misma escuela. A este chico se lo detuvo el viernes a la noche, al otro día lo largaron y lo volvieron a agarrar enseguida con unas cajas de leche, que se advirtió que fueron sustraídas del comedor de la escuela Bavio. Es alguien que roba lo que encuentra, por sus problemas de adicciones.

Es liberado por disposiciones judiciales que escapan a uno pero tiene al menos 15, 20 o más causas por este tipo de hechos”.

“Esta personas ha hecho un robo hormiga, pero no solo ahí, sino también en la ‘Pecera’ y en la de la comunidad judía”, agregó el funcionario policial, en referencia al complejo educativo Juan Domingo Perón, situado en calle San Martín y Carbó, y a la Escuela Hebrea Martín Buber, de calle Monte Caseros, respectivamente.

Por su parte, María Concepción Rodríguez, la directora de la escuela Bavio, mencionó a UNO que a la escuela entraron cinco veces a robar desde que se decretó la cuarentena, aunque fueron dos las que lograron llevarse cosas del lugar, ya que en otras ocasiones los vecinos advirtieron el ingreso de los delincuentes, dieron inmediato aviso a la policía y gracias a eso se frustraron otros delitos. “Estamos yendo todos los días a la escuela. Con nuestro equipo nos turnamos, por más que los comedores no estén funcionando y se estén entregando los bolsones. Incluso el sábado a la mañana vine, revisé la escuela, parecía todo en orden, y ese mismo día a la noche nos robaron”, lamentó la directora.

Asimismo, destacó: “Le agradecemos a los vecinos. Hay una vecina que ni bien escucha ruidos llama a la Policía y nos avisa a nosotros, creo que eso nos salva que nos roben más veces”.

Sobre las pertenencias que les sustrajeron, la directora refirió: “Una de las veces sacaron un televisor que pertenece a la escuela nocturna. Para eso rompieron una de las puertas antiguas de la institución, le sacaron la parte de bajo de la madera para poder entraron y se robaron además un ventilador de otra aula, que lo habíamos puesto a principios de año y fue comprado gracias a obras benéficas que hacen los papás y las cooperadoras; y se llevaron un par de cortinas de tres metros del lugar”.

“El sábado pasado volvieron a robar y fue la misma persona que detuvieron el viernes. Es un joven que estuvo detenido toda la noche, fue liberado al otro día a la mañana y a la noche vino a terminar de llevarse las cosas que había preparado. La verdad es que da mucha impotencia, porque los detienen, pero entran por una puerta y salen por la otra”, añadió, sin resignarse a esta situación.

Rodríguez, quien se mostró conmovida por los daños que se registraron, que son muy difíciles de reparar, y porque en esta ocasión se llevaron “la comida de los chicos”, agregó: “Esta persona es conocida, la han apresado varias veces pero no logran que el juez autorice dejarla detenida, porque ya son varias las veces que lo han encontrado en distintos lugares”.

“Estamos por entregar los bolsones de alimentos que se brindan todos los meses, y faltaron algunos comestibles. Nosotros informamos de inmediato a supervisión del Consejo General de Educación (CGE)”, dijo, y aseguró. “Por ahí esto se puede reponer enseguida, pero cuando nos rompen picaportes, cerraduras, las puertas, o un vidrio, como hicieron ahora, nos cuesta muy caro. Y este año nosotros no tuvimos oportunidad de trabajar con la cooperadora y no podemos pedirle ayuda a los papás, porque la situación es difícil para todos. Enviamos notas a diferentes lugares para ver si nos pueden ayudar a reponer, a recuperar y a refaccionar todo lo que van rompiendo cada vez que entran”.

En este marco, sostuvo que una de las veces abrieron el portón de la entrada por calle Libertad: “Le hicieron fuerza a esa puerta de hierro hasta que la pudieron abrir y entraron, aunque estaba con llave y es una puerta maciza”.

Por último, habló de la impotencia que sienten al no hallarse seguros ante los robos que se vienen cometiendo en las instituciones educativas desde que comenzó el aislamiento por el Covid-19: “Creo que ninguna escuela se salvó de los robos en esta pandemia. Las escuelas están solas o a la deriva, porque no se puede poner guardia de policías y es muy caro poner alarmas. Algunas instalamos, pero no alcanzamos a hacerlo en toda la institución”, dijo.

Para colaborar

Quien pueda colaborar con al escuela Bavio, escribiendo al correo electrónico escuelabavio@yahoo.com.ar, o llamando de mañana al (0343) 4312781.