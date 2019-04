Rivas negó su culpabilidad: "Hubo testigos convertidos en víctimas"

La declaración de Gustavo Rivas se constituyó en el hecho más saliente de la primera jornada del juicio oral y público en su contra por los delitos de Promoción a la corrupción de un menor y Promoción a la prostitución de un menor de 18 años. El acusado es una persona reconocida en la ciudad de Gualeguaychú y que acredita trayectoria como dirigente deportivo, pero su actuación más importante estuvo por el lado de la política: fue miembro del Concejo Deliberante y excandidato a gobernador por la Ucedé en 1987. Según las denuncias que constan en el expediente los hechos habrían ocurrido entre 1977 y 2011, y allí se da cuenta de que Rivas habría tenido encuentros íntimos con menores de edad que se realizaban en su vivienda particular y en otros domicilios de su propiedad. El caso adquirió notoriedad pública por la denuncia periodística realizada por el Semanario Análisis en julio de 2017.





Se declaró inocente

El abogado Gustavo Rivas llegó solo al edificio del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú. Allí brindó declaraciones a la prensa, donde adelantó lo que iba a ser su estrategia en el debate. "Acá no hay víctimas, yo nunca cometí ningún delito", dijo en forma tajante.

Luego trascendieron detalles de su testimonio, el primero desde que se inició la investigación de oficio por parte de la Fiscalía. "No soy culpable de ninguno de los delitos que se me imputan", es uno de los textuales que reprodujo el sitio LT41. También se dedicó a desmentir la publicación periodística que instaló el caso en la opinión pública: "Al leerla me di cuenta que en un 95% era mentira". Aseguró que hubo una campaña en su contra y se refirió a la cifras de supuestas víctimas. "No son 12 denunciantes; estos son solo siete, los otros cinco son testigos, pero los convirtieron en víctimas", afirmó. En el expediente había 12 denunciantes, pero quedaron 10, debido al pedido de prescripción de la defensa.