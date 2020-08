La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) dio a conocer el informe de su encuesta sobre condiciones de infraestructura de los edificios escolares, el cual revela una serie de problemas que dificultan que se cumpla con las pautas de distanciamiento e higiene necesaria para la vuelta a las clases presenciales. La falta de espacio y la escasez de baños en buenas condiciones, son dos de la principales falencias detectadas.

El relevamiento fue realizado por Sonia Sánchez, Rafaela Muzachodi y Leandro Pozzi, integrantes del equipo de Infraestructura del sindicato, en 450 establecimientos educativos de los 17 departamentos de la provincia, entre el 25 de junio y el 10 de julio. Está publicado en forma completa en la página web de la institución.

Allí se detalla que el Protocolo Marco y Lineamientos Federales para el retorno a clases presenciales recomienda un distanciamiento mínimo de dos metros entre persona y persona, y esta distancia podrá reducirse a un metro y medio dentro del aula, siempre y cuando se cumplan las medidas adicionales de tapabocas permanente, lavado frecuente de manos o el uso de alcohol en gel, ventilación y desinfección adecuada de las instalaciones.

Según el relevamiento, la mayoría de los docentes considera que no cuenta con los espacios de trabajo suficientes. Un 57% afirma no haber aulas suficientes, ya sea por razones de cantidad o por escasas dimensiones en relación a la cantidad de alumnos. Además, frente a la pregunta de si el edificio cuenta con espacios no áulicos (dirección, preceptoría, sala de profesores y otros) acordes con las necesidades del establecimiento, un 51% de las escuelas respondió que sí y un 49% que no.

image.png

En cuanto a las cocinas de los comedores, tampoco tienen tamaño necesario como para mantener la distancia en un 51%.

Un 8% de los establecimientos relevados tiene aulas clausuradas por deficientes condiciones de infraestructura. De ese porcentaje un 47% tiene un aula clausurada, pero otro 47% tiene entre dos y cuatro aulas en esa situación, "lo que supone la fuerte necesidad de intervenciones de obra que habiliten esos espacios y las escuelas puedan contar con la totalidad de sus aulas en condiciones aptas para su seguridad y su salud", dice el documento.

Para que se respete el distanciamiento social, otro dato importante es cuántas puertas tienen las escuelas. El 38% de los establecimientos encuestados tiene un solo acceso y por lo tanto una sola salida. Para Agmer se trata de "un elemento estructural a modificar". Un 43% declaró tener dos accesos; un 11%, tres; un 4%, cuatro y un 3% 5 o más accesos.

Agua y sanitarios

Frente a la pregunta de si existe una reserva de agua potable en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de consumo e higiene de la comunidad escolar (estudiantes, docentes y auxiliares), un 52% de los relevamientos respondió afirmativamente y un 48%, que no es suficiente.

Acerca de la calidad del agua, un 91% respondió no contar con análisis bacteriológicos, físicos o químicos; y sólo un 9% afirmó que si cuenta con dichos test que determinan las condiciones del agua consumida.

Asimismo, un 51% contestó que los baños para estudiantes reúnen las condiciones indispensables y un 49% que no. Sobre la cantidad de inodoros o mingitorios en cada baño, un 20% tiene uno solo, un 54% entre dos y cuatro; y un 26% cinco o mas.

image.png El sondeo de Agmer pone el foco en el estado de los baños escolares.

Ante la pregunta sobre la cantidad y el tamaño de los baños en relación a la cantidad de personas que comparten el edificio en un mismo turno, 61% respondió que no son suficientes, mientras un 39% que si lo son. Mientras que para el caso de los baños destinados a docentes, un 51% de los equipos directivos y delegados de escuela respondieron que no están en condiciones óptimas y un 49% que sí lo están.

Asimismo un 61% de las escuelas relevadas indicó que existen baños que se inundan o deben ser clausurados en algún momento del día, mientras que un 39% no tiene ese problema. Para el caso de las escuelas que poseen anexos edilicios, talleres o gimnasios, las respuestas indican que un 79% de los baños en esas instalaciones no se encuentran en condiciones óptimas.