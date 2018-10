Retoman el debate sobre el proyecto de ley de alquileres

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se reunirá hoy para avanzar con el análisis del proyecto de ley de alquileres , que obtuvo media sanción del Senado hace dos años. La comisión está presidida por el oficialista Daniel Lipovetzky y el encuentro comenzará a las 14, en el segundo piso del Anexo C de la Cámara baja. La iniciativa prevé que se podrán usar garantías bancarias para alquilar un inmueble, y que se podrá actualizar cada seis meses el valor de locación, en base al coeficiente de variación salarial y el índice de inflación.

También, establece que la comisión de la inmobiliaria la pague solo el propietario y aumenta de dos a tres años el plazo de los contratos de alquiler. Además, el Gobierno pretende que se formalicen los contratos, es decir, que se "blanqueen" los alquileres.

"Vamos a avanzar en el proyecto

para obtener dictamen, se trata de un tema que afecta a 7 millones de argentinos que alquilan y que no tenían una ley", dijo Lipovetzky.

El viernes el presidente, Mauricio Macri, reclamó al Congreso que "avance pronto" con la sanción de la ley.





Inmobiliarios

El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe, dijo que si el proyecto es sancionado por el Congreso, "muchas propiedades se van a retirar del mercado locativo para ponerse a la venta". Pepe recordó que la ley ya tiene media sanción del Senado y desde hace dos años está en la Cámara de Diputados. "Recién ahora comenzó el apuro para sancionarla, pero hay cuestiones del proyecto que no nos parecen bien", dijo.

Cuestionó la indexación semestral prevista. Dijo que "no se sabe cuál va a ser el valor locativo a partir del séptimo mes", en un país donde los índices inflacionarios "son siempre complicados".

Además, Pepe consideró que "se necesita una garantía más sólida, no una garantía bancaria, que es carísima, sale entre un 7% y un 8% del valor del contrato". Sobre este punto del proyecto, propuso "dejar un abanico de posibilidades para que el propietario elija la garantía". En medio de la hiperrecesión provocada por la política económica del gobierno nacional, la situación de los inquilinos es cada vez más complicada.





Frigerio salió al cruce

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aclaró: "No vamos a fijar los precios de alquileres, porque eso no funciona y ya se demostró en el pasado que atenta contra el incremento de la oferta", tras las críticas que surgieron desde el Colegio Profesional Inmobiliario a los anuncios del Gobierno sobre la ley de alquileres.

"Quizás no se entendió, pero no apoyaremos nada que intervenga entre los contratos de privados. No vamos a fijar los precios de los alquileres, eso no funciona y ya se demostró en el pasado que atenta contra incrementar la oferta", sostuvo. El funcionario detalló que lo que buscará el Ejecutivo es "ordenar la forma en la que se ajustan los alquileres, que las negociaciones sean semestrales y vinculadas a la inflación y el salario. Queremos ordenar los mecanismos de ajuste del alquiler y de garantías".

Aclaró que en Diputados están trabajando en un proyecto que "le da más facilidades y nuevas opciones de garantías a los inquilinos y también más previsibilidad".









Carrió presenta el juicio político a Garavano





La líder de la Coalición Cívica y fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, presentará hoy el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, al que acusa de vulnerar la independencia de la Justicia y de intervenir en diferentes causas contra la supuesta intención de garantizar impunidad a referentes políticos y judiciales, a pesar de haber puesto en tensión la coalición de gobierno en los últimos días, lo que incluyó el cruce verbal en público con Mauricio Macri y de haberse ganado las críticas de macristas.