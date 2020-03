Retiraron 25 colectivos por seguridad y hay bronca en los usuarios

Este miércoles se recibieron diferentes quejas por parte de usuarios del transporte público de pasajeros de Paraná por demoras de hasta una hora en las espera de los coches de varias líneas.

Según supo UNO las empresas ERSA y Mariano Moreno que prestan el servicio en la capital provincial, por presión de los choferes, retiraron 25 coches que necesitaban urgente reparaciones y no estaban en condiciones de circular.

Así lo confirmó a radio 97.1 La Red Paraná Javier Burgos, delegado de UTA en la Mariano Moreno quien afirmó que la medida se tomó por seguridad de los choferes, de los pasajeros y terceros ya que las unidades retiradas, unas 25 entre las dos empresas, no estaban en condiciones de circular.

“Hay coches que nos los dejamos salir hasta que no les arreglen los frenos, las luces, las puntas de eje y amortiguadores. A medida que los van arreglando van saliendo a hacer los recorridos. Lo principal son los frenos. Nosotros transportamos vidas humanas y, en caso de accidentes, el responsable es el chofer que tiene el carnet profesional, indicó Burgos.

El chofer señaló que estas reparaciones se harán durante esta semana y parte de la semana próxima, dándole prioridad a los arreglos más urgentes.

Los choferes venimos con este reclamo a las empresas desde hace tiempo y hoy se tiene que tomar esta medida para que se hagan los arreglos porque está en juego la seguridad del usuario.

Entre los problemas mecánicos frecuentes están rotura de amortiguadores, cintas de frenos, estribos y pisos rotos. “Si la empresa tiene los repuestos tenemos dos mecánicos por turno que están trabajando.

En tanto señaló que las demoras en las frecuencias dependen de cuántos coches estén parados en reparación. En este momento de unos 160 coches que hay en el parque automotor de las empresa hay 25 parados.

“Pedimos disculpas a los usuarios que tienen que entender que es por su seguridad”.

“Pedimos disculpas a los usuarios que tienen que entender que es por su seguridad”.

Sin inspecciones

Respecto a la responsabilidad de la Municipalidad el delegado indicó: “Antes se hacían inspecciones a las unidades cada seis meses pero desde hace varios años que no se hace ninguna”.

Salarios

Respecto a los salario Burgos dijo que por el momento están al día y que solo están reclamando días que les fueron descontados en una retención.

Quejas de usuarios

Este miércoles UNO recepción varias quejas de usuarios que habían esperado el colectivo más de una hora. Uno de ellos fue el vecinalista Miguel León quien relató el caso de un menor que esperó solo el colectivo desde las 6.20 a la 7.30 en una parada de calle Caputto y Tibiletti, una zona que está en observación por su abandono y delitos.

“Hoy hubo un criatura que estuvo sola en la parada del colectivo desde las 6.20 de la mañana hasta casi 7.30 en que paso el primer colectivo y llegó a la escuela a las 7.45 cuando tiene que llegar a la escuela 6,45. Están poniendo en riesgo a los chicos que van a la escuela, con todas las cosas que están pasando, que no son temas menores, que generan situaciones de riesgo. Y, por otro lado, no se nota la mano de la Municipalidad para poner esto en su lugar. Las empresas han tirado demasiado de la piola y es momento que se tomen las medidas del caso, que se apliquen sanciones o se llame a licitación para dar nuevas concesiones, porque no se puede seguir en estos términos”, dijo a UNO.

En tanto manifestó que la idea de las empresas de sacar más de 20 coches de circulación hasta que estén en condiciones es desacertada porque no se pueden sacar todos los coches juntos sin resentir el servicio y que paguen los usuarios.