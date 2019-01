En el marco de este programa, se invirtieron 16 millones de pesos en 2018 al beneficiar a 200 clubes e instituciones deportivas de barrio, de carácter social y más de 300 deportistas amateurs en toda la provincia.







El vicegobernador hizo un reconocimiento al "esfuerzo, dedicación y disciplina de alguno de los miles de deportistas amateur que tiene Entre Ríos. Estamos para contribuir con el trabajo que hacen las instituciones, los clubes de barrio por el deporte en nuestra querida provincia".







"Paraná se destaca por tener una red valiosa de instituciones, clubes y escuelas que a través del deporte forman personas y que, nos hacen sentir orgullosos con el rol social que cumplen", afirmó Bahl antes de agregar que "estamos atravesando un momento económico difícil y lo sabemos porque administramos una provincia. Por eso valoramos estar aquí porque estamos compartiendo con gente que se juega por el deporte, nuestros gurises y nuestra sociedad".







Luego, Bahl afirmó que, "así como el primer día de gestión tomamos la decisión política de ser un Estado presente, seguirán contando con el gobierno provincial, con una mano tendida para ayudarlos en todo lo que sea posible y esté a nuestro alcance. Y así seguir trabajando por el futuro".







Además, brindó unas palabras durante el acto el presidente del club San Agustín, Héctor Steiner. También estuvieron el ministro de Economía, Hugo Ballay; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó; la titular del Instituto Becario, Claudia Gieco; el secretario de Deporte, José Gómez y los legisladores Mayda Cresto; Raymundo Kisser, Gustavo Zaballo, Gustavo Osuna y Diego Lara; el gerente General del IAFAS, Aldo Lettieri; el asesor de la Gerencia General del IAFAS, Javier Rabbia, entre otros.







Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, agradeció la disposición del presidente del Club San Agustín y, a través suyo, "a los dirigentes deportivo por el compromiso y por la vocación que tienen con la sociedad".







Dijo que las entidades deportivas cumplen "un rol social muy importante y vital" y sostuvo que "desde el gobierno provincial se cree que el deporta forma en valores y buenas personas, pero también integra, incluye e iguala", remarcó. Stratta sostuvo que en ese marco se diseñan las políticas públicas y se refirió al pedido del gobernador Bordet de trabajar "sobre dos eslabones claves para el fortalecimiento del entramado social y el deporte: acompañar a los clubes de barrios, asociaciones y deportistas".







"Creemos en un Estado presente, y en tiempos difíciles no retiramos el cuerpo ni escondemos la cabeza. Somos un Estado presente, activo y promotor que trabaja en articulación y que cree que fortaleciendo el deporte, fortalece el entramado social", insistió.







Por último, agradeció a los dirigentes por el compromiso y vocación; a los deportistas por vocación , esfuerzo y sacrificio, y a los que el Estado los está acompañando para que puedan competir en igualdad de condiciones; al gobernador porque "es él quien pone en la agenda pública el desarrollo social y quien ha definido que no puede haber felicidad si no se trabaja mancomunadamente y si no diseñamos políticas activas desarrollo, y que ha definido que el lugar preponderante lo tienen los entrerrianos que necesitan que cada uno de nosotros nos esforcemos para construir un camino juntos y forjemos un futuro mejor para todos, y todos los que nos permiten llegar con respuestas integrales a las demandas sociales que en estos tiempos son muchas", concluyó.







Por su parte, el presidente del Club San Agustín, felicitó a los presentes y dirigentes, se refirió a la importancia de ver cómo se pueden mantener las entidades ante "la insostenible situación que hoy se vive, pero gracias a nuestros dirigentes podemos llevar adelante un par de cosas que reconfortarán a este barrio grande".







Aportes



Recibieron aportes los clubes San Agustín, Club Atlético Peñarol, el Colegio Prof. S. Educ. Física de Entre Ríos, el Club Atlético Palermo, la Agrupación Los Toritos de Chiclana, la Asociación La Carmela, la Federación de Clubes de Entre Ríos, el Club Atlético Avenida Ejército y la Asociación Paranaense de Hockey.







Además, se benefició a deportistas de atletismo, fútbol, paddel, karate, vóley, taekwondo, tenis, natación, patín artístico, BMX, artes marciales, pelota a paleta, entre otras disciplinas, y a varios que participaron del mundial paralímpico y disciplinas adaptadas.







Los clubes paranaenses Ciclón del Sur, San Miguel, Universitario, Ángeles Negros y Atlético Sportivo Urquiza recibieron kits deportivos y materiales para escuelitas de fútbol.