Repunte: El río tiene 48 centímetros en el puerto de Paraná

El río tiene 48 centímetros este martes a la altura del puerto de la capital entrerriana, 18 centímetros más que en la jornada de ayer. El banco de arena que se podía ver desde la costanera comenzó a desparecer.

En un informe de mediados de mayo, el Instituto Nacional del Agua (INA) señalaba que la histórica bajante actual del río Paraná no tiene correlato contemporáneo y no se registraron valores similares durante abril desde hace más de 130 años. "Considerando sólo el mes de abril, no se encuentra una situación similar en toda la historia registrada de niveles fluviales desde 1884", había advertido el organismo.

río paraná 5.jpg Foto UNO Juan Ignacio Pereira.

La semana pasada abrieron las compuertas de la represa hidroeléctrica Itaipú ubicada entre Brasil y Paraguay, para posibilitar la navegabilidad del río Paraná, esto sumado a las lluvias de los últimos días cambio la imagen histórica de la bajante del río.

Embed