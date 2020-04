Reproche del Centro de Industria y Comercio al sistema bancario

Desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia calificaron de nula la voluntad de las entidades bancarias de facilitar el acceso a créditos a las empresas, poniendo trabas muy por fuera de la realidad que se vive. Indicaron que la creatividad burocrática de los bancos es ilimitada, por lo que estiman que muchas pymes quedarán fuera del listado del crédito con tasa fija al 24%.

Desde la entidad entienden que los créditos anunciados no son una solución, sino apenas un paliativo de escaso o nulo éxito hasta al momento. Además insisten en la necesidad urgente de créditos a tasa 0, libres de comisiones, tasas e impuestos.

“Los créditos a tasa 0 sería lo lógico en este momento porque estamos en un momento histórico. Todas esas herramientas y predisposiciones que el Presidente emitió para poder sobrellevar esta situación para los rubros productivos, no se refleja en nuestra ciudad. No es viable conseguir esos créditos al 24%”, contó a UNO, el presidente de la entidad, Diego Lago.

“Una de las cuestiones que incrementaba el valor de estos créditos era el impuesto provincial, que era del 6%. Le hicimos un pedido formal al gobernador y en menos de 24 horas solucionó el problema y retiró ese 6% porque realmente considera que todas las actividades necesitan de esta herramienta para salir adelante, sobre todo quienes tienen las puertas cerradas”, agregó.

Para el dirigente la mayoría de los clientes que se acerca a las entidades bancarias “no cumplen con los requisitos que deben presentar en el banco, por lo que son muy pocas las empresas que lo están logrando. En resumen, indican que las carpetas no cumplen las condiciones”. No obstante, Lago precisó que son pocos los bancos “que han dado el crédito, pero a muy pocos clientes”. Para la entidad, al sistema bancario argentino no le interesan las pymes ni la cuarentena. “Sólo les interesa sacar el mayor rédito posible de esta crisis, al menor costo, caiga quien caiga y, hasta el momento, les viene saliendo muy bien. Con esto se demuestra que no se están reflejando estas medidas paliativas que el Presidente y su equipo buscaron para que las empresas puedan pagar los sueldos, servicios, etcétera”, indicó.

En su encuentro con las autoridades municipales, Lago manifestó el pedido que formalizaron y que tiene que ver con la apertura de todas las actividades. “Estamos pidiendo que todas las actividades se puedan liberar, con todas las medidas sanitarias y hasta reforzarlas para poder atender. Corren menos riesgos que quizás lo que vemos ahora con las colas de los bancos, de los rapipagos. Nos explicaron que actividades de contacto directo con el cliente no se puede debido a las recomendaciones de los especialistas”, contó.

Y por último puntualizó: “Con mucha prudencia y poniendo un esfuerzo de cuidarnos, se puede empezar a trabajar en varias actividades productivas. Lo ideal sería quedarnos todos en casa y cumplir con la cuarentena, pero tenemos que pagar los costos de la vida misma”.