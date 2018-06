Repercusiones por la masiva manifestación en contra de la legalización del aborto

El miércoles al mediodía comenzará el debate en la Cámara de Diputados, instancia que se estima durará hasta el jueves por la mañana. Ayer en Paraná organizaron una gran marcha, iniciativa multitudinaria de por lo menos cuatro cuadras que recorrió la Costanera con carteles y cánticos en contra del aborto. Desde la organización sostuvieron que esta práctica se trata de un asesinato.





Habrá que decir que las opiniones a favor y en contra dividieron y superaron a los bloques del recinto. Así, luego de dos meses de intensas deliberaciones en el plenario de comisiones, la participación de 738 oradores que expusieron en 15 audiencias abiertas, los diputados se aprestan a tratar el proyecto de despenalización y legalización del aborto , un tema sensible y complejo.









"El miércoles se debate y si tiene media sanción pasa a Senadores, si se da lo contrario el proyecto queda ahí y por dos años no se vuelve a discutir", explicó a UNO Leandro Jacobi, de la Organización Pro Vida. En la manifestación de ayer estaba junto a Carlos Varrone del Foro de la Familia y de la Red de Familias Entrerrianas. Este último sostuvo: "No queremos que se legalice el asesinato de niños inocentes. Dentro del vientre hay un niño y no lo dice la fe, lo dice la ciencia, en todo caso es la fe la que reafirma esto. Desde el momento de la concepción hay vida; la medicina, a través de la Academia Nacional de Medicina dice que hay vida desde la concepción y toda la ciencia que contribuye –mencionó a la biología, entre otras– dicen esto mismo. No podemos legalizar la muerte de seres inocentes", reafirmó.





De alguna manera, esta postura de Varrone se expresó ayer en carteles y cánticos, también se leyó un documento sobre el tema y hubo consignas que se vociferaron desde los parlantes que iban en el mismo sentido.





Durante la marcha había familias y grupos de amigos, la mayoría pertenecía a algún grupo religioso, pero también hubo quienes se acercaron de manera espontánea.





Jocobi, agregó: "Como argentino siempre tuvimos la identidad pro vida. Está establecido en nuestra Constitución y ratificamos la Convención de los Derechos del Niño que sostiene expresamente que se es niño desde la concepción hasta los 18 años. En ese punto nos preguntamos qué clase de protección les damos a las personas por nacer si es que los desprotegemos y permitimos que no nazca".





En este mismo sentido habló de seguir protegiendo y reconociendo al embrión como personas y agregó: "Estamos trabajando y creo que la gente y la sociedad está marcando esto con la movilización y estas ideas, este es el sentir argentino".

Varrone retomó la palabra y aportó: "No existe la pena de muerte en nuestra patria y no existe el derecho a matar a otras personas".





La madre

Pero la marcha de ayer tenía como consigna "salvar dos vidas". Para los organizadores, la clave está en la prevención.

"No solo nos quedamos con decir no al aborto, trabajamos en propuestas superadoras. Sabemos que la prevención es el primer y elemental momento para trabajar este tema, para que no haya abortos en general y no solo para que no haya abortos clandestinos. Primero la prevención, luego la contención y por último mejorar los trámites de adopción para el chico que se queda sin madre porque justamente ella no propone criarlo –de la responsabilidad del padre no habló– y que el sistema sea efectivo. Hoy no contribuye", dijo, pero tampoco especificó acciones concretas más allá de esas tres instancias. De todos modos, Jacobi agregó: "Tenemos que mejorar muchas cosas y creemos que el aborto no es la solución. Hay solución para salvar las dos vidas y ese es el punto de inflexión porque incluimos a todos en la balanza y sabemos que es el camino, el mismo que otros países han logrado como Polonia o Chile que tiene muy bajas tasas de mortalidad materna y nosotros queremos eso también".





Para Varrone la negativa hacia el aborto es común al conjunto de la sociedad y dijo que los diputados deberían tener esto en cuenta. "Siempre las campañas que dicen que quieren legalizar la muerte del chico inocente sostienen que existen miles de abortos. Eso es mentira porque no los pueden contabilizar, dicen que hace tiempo miles de mujeres morían, apenas fueron 31 muertes (sic)", pero enseguida se apresuró a aclarar: "Y gracias a Dios que fueron muy pocas, pero afirman que hay centenares de muertes por otras causas y sobre eso no se legisla. Aquí lo que quieren no es salvar a la madre, sino matar al chico. Siempre que haya aborto hay riesgo de muerte y eso siempre es así por más que el sistema sanitario mejore", remató.





A pesar de que muchos en las columnas decían que no pertenecían a ninguna iglesia, a la manifestación de ayer la convocó y adhirió el Arzobispado de la capital provincial.