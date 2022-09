Repelentes se venden con aumentos que van del 20% al 25%

Repelentes se venden con aumento..jpg Repelentes ya se venden con aumento Archivo UNO

En este marco, indicó: “Por ahí tanto la parte de aerosoles como la de spray son las que más han incrementado sus valores, y esto tiene que ver con los insumos que se utilizan para el envasado de ese tipo de artículos que también subieron, como el aluminio. Eso hace que se encarezca un poco el producto”.

Sobre los precios que se consiguen hoy en las góndolas, sostuvo que “lo más accesible que hay es la línea de cremas”, y refirió: “En 200 pesos arranca un repelente en crema por 60 gramos, que es lo más económico, y en crema por 200 gramos sale 270 pesos. Después la línea de aerosoles y de spray se encuentra a partir de 650 pesos el spray de 200 mililitros, y el aerosol más chico sale 350 pesos”.

En cuanto a las preferencias, afirmó que se venden en todas sus variantes, de acuerdo a los gustos y las necesidades de quienes los utilizan: “Depende del público, aunque en general hay una demanda de cualquiera de las presentaciones. Por ejemplo, el que se va de pesca busca el aerosol porque le parece más práctico. Hay que tener en cuenta que lo que es aerosolizacián, está bajo nuevas normas y por lo tanto todo lo que viene es sin contaminante. También están los que van a la playa y prefieren la crema. Y existe además una línea pediátrica de repelentes, que vienen en su mayoría en distintas marcas y a base de citronela, en crema y en loción”, explicó.

Además, en los hogares hay quienes se preparan para repeler insectos con otros métodos, como la aplicación de insecticidas, el uso de espirales o las pastillas. Mario Sarli, propietario de una despensa de la zona sur de Paraná comentó que en la actualidad el sobre de espiral que trae dos unidades sale 55 pesos en su negocio y agregó: “Cada pastillita para colocar en los aparatos está 35 pesos y un insecticida de primera marca para combatir moscas y mosquitos cuesta 450 pesos”.

Temporada de cuidados

A fines de agosto la Municipalidad de Paraná comenzó contra la campaña contra los mosquitos, usando larvicidas; e intensificó las acciones contra el dengue con operativos de descacharrización y acciones de educación. No obstante, también es necesario el compromiso de la comunidad para controlar con mayor eficiencia a estos insectos. Consultada sobre el tema, Silvina Saavedra, subsecretaria de Salud de la Municipalidad comentó: “Lo ideal es mantener siempre limpios los patios y descacharrizar para prevenir el dengue, y en esta época, después de que llueve, hay que revisar que no haya quedado ningún recipiente con agua. Esas acciones ayudan tanto al control del aedes aegypti como del mosquito común”.

“Otro tema que hay que reforzar ahora es el mantenimiento de las piscinas, que no están en uso todavía y son grandes productoras de mosquitos, sobre todo de los comunes, ya que por ahí el aedes aegypti va a elegir un piletín, una pileta de lona o algo que tenga menos agua”, dijo a FM Litoral.

En este sentido, aclaró que si bien la Municipalidad realiza acciones, no puede ingresar a los domicilios a verificar estas cuestiones. “No podemos entrar a cada casa y ver si alguien tiene la pileta llena de larvas. Por eso la gente debe limpiarlas en esta época, ya que siempre que aumentan las temperaturas los ciclos de los insectos se ven favorecidos, principalmente el de los mosquitos”, subrayó.

Por otra parte, comentó cómo cuidarse de los jejenes, cuya presencia también ya se nota más en estos días: “A los jejenes los insecticidas no les hacen nada. Por lo que es recomendable empezar a protegernos y utilizar repelentes en crema, o cualquier otra crema, para evitar la mordedura. Si bien este no es el término especifico que hay que usar, hay que aclarar que el jején no pica como el mosquito, ya que no tiene un pico para sacar sangre. Ellos utilizan las maxilas y con eso hacen una pequeña mordedura para extraer la sangre y alimentarse. La crema hace que se resbale y no puede realizar esta acción, por eso puede ser repelente o cualquier otra, para impedir que se pueda prender con la maxila y evitar ese ardor que produce”, precisó la especialista.

Por otra parte, refirió que también es la época en que empiezan a aparecer alacranes, porque activan su ciclo, y explicó: “Cuando hace mucho frío se mantienen guardados en huecos y demás. Ahora, con el aumento de la temperatura, salen a buscar comida e inician su etapa de reproducción. De todas formas, a estas salidas las hacen en una semana o cada 15 días, y lo que uno tiene que hacer es evitar el ingreso de los alacranes a los domicilios. A eso lo podemos lograr poniendo en los desagües telas mosquiteras o rejillas sanitarias. También cuando llueve demasiado de golpe el agua inunda los desagües y genera que se encuentren más alacranes”.

“No hay que fumigar, porque los alacranes no están en el lugar en ese momento. Además, se usan productos fosforados, que son más tóxicos. Hay que poner atención en poner rejillas sanitarias para evitar el ingreso, tener el patio ordenado; sacar escombros, maderas y demás, que pueden ser refugios para los alacranes”, aclaró.