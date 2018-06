Luego de dos meses de intensas deliberaciones en el plenario de comisiones, la participación de un total de 738 oradores que expusieron en 15 audiencias abiertas, la Cámara de Diputados de la Nación se apresta a tratar en el recinto el proyecto de despenalización y legalización del aborto , un tema tan sensible y complejo que generó posturas a favor y en contra de la iniciativa.





En cuanto a la labor parlamentaria, la Cámara baja se apresta a firmar un dictamen consensuado y se espera que el 13 de junio, en medio de una reñida sesión, se arribe a una definición histórica. Entre los nueve diputados que representan a la provincia de Entre Ríos también existe disparidad de opiniones, incluso algunos de ellos adelantaron que recién definirán su voto en las horas previas a la sesión.





El peronista Juan Manuel Huss ratificó su apoyo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, despenalización y legalización del aborto. "Considero que la problemática tiene que estar enfocada desde un punto de vista de la salud pública, sancionando o no sancionando este proyecto, los abortos ocurrieron, ocurren y van a seguir ocurriendo.





La diferencia es el rol que debe cumplir el Estado. Debe posibilitar que las mujeres que así decidan interrumpir su embarazo hasta la semana 14 puedan realizarse una práctica de interrupción voluntaria en el sistema público de salud, bajo las condiciones de salubridad que permitan no poner en riesgo la vida de la mujer", fundamentó en diálogo con UNO.





Los abortos que se practican en la clandestinidad significan para el legislador "un problema de justicia social", y aquellas mujeres que toman esta decisión deben hacerlo "en condiciones dignas de salubridad".





"Llegar a firmar el proyecto no significó una interpelación personal. Tengo creencias religiosas que harían que naturalmente vote en contra del proyecto, pero creo que mi rol como diputado tiene que ver con legislar para el pueblo argentino", afirmó.





Atilio Benedetti, el diputado radical, es uno de los que pueden definir la votación en el caso de darse un cierre ajustado. Mientras viajaba en subte adelantó que todavía sigue indeciso. "No lo tengo decidido, estoy reflexionando sobre un tema absolutamente complejo. El miércoles ingresó un despacho modificado, pero no lo he podido ver. Veremos cómo cierra el proyecto definitivo de despenalización", planteó.





El legislador del Frente para la Victoria Juan José Bahillo anunció que votará a favor de la despenalización del aborto. "Es un tema que, más allá de mis convicciones personales o religiosas, atiende a la salud pública y no se puede negar. Los abortos clandestinos se realizan y quienes más sufren esta realidad son las mujeres de los sectores más bajos y humildes, porque las mujeres más pudientes pueden contratar de acuerdo a sus recursos en condiciones de cierta seguridad la realización de un aborto", alegó. Y defendió el proyecto que vienen militando las organizaciones feministas y la Campaña por el Aborto Legal , Seguro y Gratuito. "No se puede criminalizar o penalizar a una mujer que pasó por esta experiencia", analizó.





La concordiense Alicia Fregonese (Cambiemos) expresó su disidencia con los proyectos con modificaciones que se presentaron en el plenario, y manifestó que votará en contra de la legalización del aborto. "Siempre tuve una mirada de defender las dos vidas y siempre tuve una mirada de que se necesita un Estado presente. Desde muy chicos tenemos que trabajar sobre el cuidado del cuerpo, sobre la violencia, sobre la educación. Tenemos una deuda con la gente como Estado de muchos años", aseveró.





El exintendente de Sauce de Luna Jorge Lacoste reconoció que sigue indeciso a la espera de la redacción final del dictamen. "No se puede criminalizar, pero si llegamos a este punto es porque ha habido un fracaso del Estado, en cuanto a políticas de Educación Sexual y el acceso de las personas a métodos anticonceptivos. Vamos a esperar a la redacción final, porque tenemos diferencias con la despenalización hasta los 9 meses con justificación", indicó el representante de Cambiemos.





Mayda Cresto (PJ) explicó que se mantendrá en su postura de "defender las dos vidas", aunque aclaró: "No estoy en contra de que mueran mujeres, y defiendo la vida del niño por nacer. En mi caso ha sido así desde siempre".





No fue posible comunicarse con el diputado Julio Solanas, pese a que se hicieron las gestiones del caso.









La diputada Gayol a favor de una ley de aborto seguro





La diputada nacional de Cambiemos, Yanina Gayol, considera que el país debe actualizar su legislación sobre aborto y que la discusión que debe darse es "mantener el esquema de aborto clandestino o avanzar, como los países más desarrollados del mundo, hacia una ley de aborto seguro". "Nuestro rol como legisladores es seguir exigiéndole al Estado más políticas de prevención y educación sexual, pero al mismo tiempo es nuestro deber avanzar con una legislación acorde a nuestros tiempos, atendiendo una problemática que afecta directamente a nuestra población más vulnerable otorgando, por sobre todas las cosas, la igualdad de derechos", señaló. El legislador Marcelo Monfort se suma al grupo de los indecisos y se pronunciará al respecto recién el martes.