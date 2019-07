Registran incremento exponencial de consultas por afecciones respiratorias

Los cambios bruscos de temperatura son una constante en este invierno y esto genera un incremento de las enfermedades respiratorias. En la mayoría de los centros de salud, hospitales y consultorios privados se registra una alta demanda de atención de pacientes por este tipo de afecciones, los que en numerosas ocasiones asisten con cuadros que revisten gravedad, sobre todo si pertenecen a grupos de riesgo.

En el caso de la población adulta, hasta ayer al mediodía se registraron 11 casos confirmados de influenza A en lo que va del año, de 136 muestras enviadas. Sobre este punto, Diego Garcilazo, director de Epidemiología de la Provincia, aclaró: “Hoy lo importante es destacar quiénes son las personas a las que afecta el virus de la influenza, más allá de si es de tipo A, B o C. Porque no es lo mismo una persona de 80 años que fue fumador y tiene una cardiopatía, que alguien de 25 que es deportista”.

Respecto de la población pediátrica, señaló que la principal causa de consultas es por insuficiencia respiratoria. “El virus que produce casos de bronquiolitis, que es lo más habitual en esta época del año, es lo que más circula y lo que más se ve. En los niños se observan con menos frecuencia casos de influenza”, indicó.

En este marco, el hospital materno infantil San Roque recibe numerosas consultas diarias, sobre todo en la posta respiratoria que funciona para atender el incremento de la demanda desde junio hasta agosto. En este espacio en junio se atendieron unos 15 chicos por día y se evaluaron 461 pacientes, registrando un aumento de casos de bronquiolitis y neumonías. Si bien durante todo el año se trabaja con el servicio de Guardia, durante estos tres meses se brinda atención de las dolencias vinculadas a alguna insuficiencia respiratoria aguda baja (IRAB) específicamente en este dispositivo –para evitar contagios con otros pacientes–, donde se realiza una “internación abreviada”, en la cual el paciente recibe tratamiento, queda en observación y si responde puede continuarlo en su casa, o si no queda internado.

Respecto de las internaciones, desde la Supervisión de Enfermería del San Roque explicaron a UNO que “las camas están al 100% estos días” debido a la prevalencia de enfermedades respiratorias, y comentaron: “Estamos internando en servicios en los que habitualmente no internamos pacientes. Las salas de cirugía habituales se llenan de pacientes respiratorios, por ejemplo, por el aumento de la demanda que hay”.

En el hospital de La Baxada también se habilita en la temporada de invierno una posta respiratoria, ya que en el nosocomio no hay servicio de Guardia y esto permite atender a los pacientes que van sin turno por alguna afección estacional. Carlos Ramos, su director, comentó a UNO: “La gente que tiene un problema respiratorio va directamente, y además se refuerzan los turnos porque en esta época hay más consultas”.

A su vez, manifestó: “Puede venir cualquier persona que tenga un problema respiratorio, adultos y sobre todo niños, porque un mayor de alguna forma resuelve su afección, pero un niño que no está respirando bien va directamente a la posta”.

Tal como ocurre en otros hospitales y centros de salud, se está vacunando contra la gripe, y la demanda es sostenida. “La vacuna contra la gripe está dirigida a prevenir las complicaciones de la influenza”, destacó por su parte Ubaldo Ibarzábal, director del centro de salud Santa Lucía, aunque aclaró: “De todas maneras en quienes se vacunaron pueden aparecer cuadros catarrales o de resfríos. Lo importante es que mella las complicaciones que pueden aparecer, sobre todo en personas de mayor edad o que tienen alguna enfermedad crónica, como diabetes, obesidad, entre otras, y es importante recibir la dosis, al igual que debe hacerlo el personal de Salud”.

Ibarzábal aconsejó que ante los primeros síntomas de alguna afección respiratoria se visite al médico, sobre todo si hay fiebre. “En todos los centros de salud tenemos dispositivos diseñados para hacer frente a las insuficiencias respiratorias agudas bajas (IRAB), sobre todo, y en estos días es importante la afluencia de niños y de adultos. Acá registramos un aumento de un 60% o un 70% de consultas, pero en los centros de referencia, que abarcan zonas más grandes y tienen mayor capacidad, son muchas más”, expresó.

A su vez, refirió: “La mayoría son por cuadros respiratorios, fundamentalmente virales. Pero ocurre que los picos de virus que en el adulto no producen más allá de un resfrío, en los chicos pueden generar insuficiencia respiratoria, y pueden provocar enfermedades importantes como la bronquiolitis. Se cumple un protocolo, y si el niño no responde entonces ahí se produce la derivación al centro de salud de referencia, que en nuestro caso es el Oñativia, o al hospital. Hasta ahora en nuestra área programática ha sido en la misma proporción que en otros años, y no es muy alto el porcentaje de derivación”.

El especialista hizo hincapié en la prevención y brindó una serie de recomendaciones: “Es fundamental el lavado de manos, la ventilación del área de las habitaciones aunque sea un rato y permitir que entre el sol. Y no fumar dentro de las habitaciones donde hay niños, porque eso es un factor de riesgo”, subrayó.

En el centro de salud Selig Golding también señalaron que tienen más demanda de atención por enfermedades respiratorias: “Crecieron las consultas de adultos, pero mucho más de niños: se atienden unos 30 chicos por día, que llegan con resfrío o bronquitis. En algunos casos los pediatras hacen derivaciones al hospital si es necesario”, indicaron desde el sector de Admisiones.

Atención en adultos

En el hospital San Martín, donde llegan pacientes adultos para recibir atención, también reforzaron la atención frente a las afecciones estacionales. Carina Emili, supervisora de Enfermería, contó a UNO que el lunes las supervisoras que estuvieron en la Guardia detectaron que el 80% de los pacientes que ingresaron padecían afecciones respiratorias. “En consultorios ambulatorios los turnos están completos también por este motivo. Igualmente en el consultorio de Neumonología, en esta época del año también aumenta la cantidad de pacientes. Y en internación son un 70% los casos. Hay cuadros más agudos en la parte respiratoria, son bastante severos, ya pasan a ser de mayor complejidad y requieren tratamientos con antibióticos”, expresó.

“En junio se abrió nuevamente una sala de cuidados respiratorios especial para cubrir la demanda por estos tres meses. Son seis camas de internación equipadas totalmente con oxígeno central que ayudan para atender las patologías respiratorias. Pero a la vez se inauguró una sala de Cuidados Intermedios en la Guardia que también abarca este período, donde están trabajando a full con patologías respiratorias”, dijo Emili, y señaló que la mayoría son por cuadros de bronquitis y neumonía en muchos casos en adultos mayores: “Hay muchos pacientes con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) que se agudizan en esta época y se complican con neumonía o enfermedades asociadas”, explicó.

En el mismo orden, Luis Larrateguy, titular de Centro Privado de Medicina Respiratoria, coincidió en que “en esta época siempre hay más consultas por enfermedades respiratorias desde el punto de vista infeccioso, principalmente faringitis, laringitis o bronquitis virales, y resfríos, que la gente malinterpreta como gripe”. Sobre este punto, aclaró: “La gripe en realidad es un cuadro grave, con 40° de temperatura y postración”.

“Hay algunas afecciones bacterianas, pero son las menos. Incluso he visto casos de neumonía que pudieron ser tratados en forma ambulatoria porque fueron leves”, mencionó.

Por último, observó: “La mayoría de estas dolencias se advierten en pacientes sedentarios, que no hacen actividad física. En el caso de los que tienen EPOC, asma, diabetes, insuficiencias cardíacas y otras enfermedades crónicas no transmisibles, si no se alimentan correctamente y no hacen ejercicio de rehabilitación pulmonar tienen más facilidad para enfermarse en esta época”.