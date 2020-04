Refuerzan la asistencia social para los sectores más vulnerables

La ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, detalló las acciones que lleva adelante esa cartera en el contexto de la pandemia. Dio cuenta del refuerzo de la tarjeta Alimentar, de las asistencia en comedores, de la protección de los niños y las acciones con emprendedores.

En el marco de la nueva conferencia de prensa virtual realizada desde la Casa de Gobierno, la ministra Paira agradeció en primer lugar a la población "por sostener el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y por quedarse en casa que es la forma que nos posibilita cuidarnos entre todos". También hizo extensivo el agradecimiento a "todos aquellos que diariamente salen a trabajar, a mantener los servicios esenciales, a cuidarnos, para que nos podamos quedarnos en nuestras casas".

Tarjeta Alimentar

Luego informó que el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, comunicó este viernes que la Tarjeta Alimentar, que en Entre Ríos alcanza a más de 44.000 titulares de derechos, tendrá a partir del miércoles próximo un refuerzo. Recordó que esa tarjeta está dirigida a niños hasta seis años que perciben la AUH, embarazadas y personas con discapacidad.

Indicó que el objetivo de esta nueva medida es garantizar el acceso a la alimentación de los sectores más vulnerables en el actual contexto de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus Covid 19”, dijo Paira y detalló que las familias con una hija o hijo percibirán un plus de 4.000 pesos, y quienes tengan uno o más hijos, recibirán un refuerzo extraordinario de 6.000 pesos.

"Esta tarjeta, a partir de este miércoles, va a tener un refuerzo que se relaciona también con todo el trabajo que está llevando adelante el gobierno provincial para poder mantener los comedores escolares y comunitarios”, dijo la ministra y precisó que actualmente funcionan más de 600 comedores escolares que están brindado, a través del sistema de viandas asistencia alimentaria al mediodía. Además, indicó que se está trabajando en el refuerzo de los convenios con más de 500 comedores comunitarios en toda la provincia.

Agregó que “en la misma línea de las políticas alimentarias y de esta prioridad que ha marcado nuestro gobernador, está el refuerzo a los hogares de adultos mayores que es la población con mayor vulnerabilidad, también en lo que hace a la política alimentaria y al envío de material para mantener las condiciones de higiene".

Maltrato infantil

Por otro lado, Paira recordó que este sábado se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil y advirtió que el maltrato de niños, niñas y adolescentes, en un 85 por ciento, se produce en el ámbito intrafamiliar. "Hoy, en esta situación de aislamiento obligatorio, cobra importancia que podamos mirar y poner atención en aquellas situaciones de vulnerabilidad que se pueden estar generando", resaltó.

Agregó que, dado que los lugares de contacto de los niños, como las escuelas, centros de salud y espacios de recreación, hoy no están funcionando, “cobran relevancia las redes sociales y comunitarias, y la obligación que tenemos todos de poder advertir estas situaciones, de tener una mirada atenta porque los niños y las niñas no se conectan con la escuela, con el centro de salud, pero todos en nuestra condición de vecinos, de ciudadanos, observamos, escuchamos, y si advertimos una situación, tenemos la obligación, y tenemos que tener el compromiso, de poder solicitar asistencia y ser la voz de aquellos que no pueden pedir ayuda".

Informó que en la ciudad de Paraná está disponible la línea 102, que es gratuita y a la cual se puede llamar y solicitar asistencia, informar alguna situación de un niño, una niña o un adolescente que pueda estar transitando una situación de maltrato dentro de su familia. Agregó que en el resto de las localidades se cuenta con las áreas de niñez y con las coordinaciones del Copnaf, espacios a los cuales se puede acudir, pero también se acercar la información a la policía o a la justicia. Expuso luego la importancia de fortalecer en esto “la empatía, la solidaridad, el tener un compromiso real con nuestros niños y adolescentes para prevenir situaciones de maltrato. En este contexto, esto es fundamental también para poder garantizarles el acceso a los derechos a todo este sector de la población", precisó la funcionaria.

Emprendedores

Finalmente, la ministra de Desarrollo Social mencionó que esta semana se lanzó un nuevo registro de emprendedores para el delivery en toda la provincia que tiene un doble objetivo. Por un lado llegar con los productos y servicios a la comunidad, y por otra parte fortalecer la red de la economía social y de los emprendedores en este contexto que resulta difícil para todos. Dijo que en el caso de los últimos “los estamos acompañándolos con políticas efectivas que puedan fortalecer las acciones que vienen realizando".