Reducen los aranceles para los productores de arándanos

El Ministerio de Finanzas de la República Popular China dispuso una baja del 30 al 15% en los aranceles a los arándanos frescos y del 25 al 15% a los arándanos secos, lo que representa una importante noticia para el sector que concentra en Entre Ríos un buen número de productores.

El presidente de Asociación de Productores de Arándanos de la República Argentina (Apara), Alejandro Pannunzio, consideró "una muy buena noticia" la reducción de los aranceles del 30 al 15% para los arándanos frescos y del 25 al 15 para los secos tomada por el gobierno chino porque "va a beneficiar en lo que refiere a las exportaciones de nuestros productos a ese destino y es algo que llevó varios meses de negociación".

"Los productores de arándanos de Entre Ríos venían solicitando esta rebaja desde hace tiempo y ahora la competitividad de la fruta entrerriana mejorará ya que debe competir con países que no pagan aranceles, como los casos de Perú y Chile", indicó Pannuzzio.

Consultado por la situación del sector, el empresario manifestó que, más allá de este beneficio, el sector sigue pidiendo al gobierno nacional "una baja" en los impuestos que deben pagarse a la hora de exportar. "Hoy nos encontramos que a la hora de pagar tributos, las retenciones, que no iban a superar los cuatro pesos para los productos no elaborados y de tres pesos para los elaborados, en la liquidación fue de 4,485 pesos por cada dólar exportado, algo que no nos fue comunicado claramente. Igualmente creemos que deben sacar las retenciones al arándano porque es un producto que lleva mucho gasto en sí, por cámaras de frío, selección y cuidado de los mismos, empaques y demás. Es por ello que consideramos que si el gobierno chino nos da una mano, también debe hacerlo el gobierno argentino en beneficio de los productos regionales. Pero en vez de ayudarnos nos carga de impuestos que son cada vez más difíciles de soportar", indicó el empresario.

Además, Pannunzio mencionó que "la urgencia de la situación actual amerita tomar medidas extraordinarias por un corto lapso, y que queden como permanentes".