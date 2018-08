Redengas y Gasnea van a una audiencia para aumentar otra vez el suministro

Fue el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) el que publicó la resolución N° 97 por la cual llamó a una nueva audiencia para aumentar el precio del gas. Será una instancia para las empresas de la zona y se realizará el 6 de setiembre. La aplicación de las subas que sean aprobadas correrán a partir de octubre.

En términos de Enargas, lo que se va a discutir es la aplicación de la "Metodología de Adecuación Semestral de la Tarifa" para las prestadoras, y en este caso, Gasnea y Redengas entre otras. También debatirán la aplicación del traslado a tarifas del precio de gas comprado.

Si bien ninguna de las dos empresas que operan en la provincia informaron de manera oficial de cuánto será el aumento que pedirán en esta oportunidad, a nivel nacional se supo que en general, el conjunto de las distribuidoras solicitarán montos que oscilarán entre el 25% y un 30%, aunque puede ser incluso algunos puntos más.

En principio, como el ajuste es semestral, determinarán los nuevos cuadros tarifarios que estarán vigentes desde octubre de 2018 a marzo de 2019, aunque esto no excluye la posibilidad de nuevos aumentos tarifarios en otros componentes.

El Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, explicó a UNO que ni bien cuente con la información necesaria y oficial, evaluarán la posibilidad de su participación en la audiencia.

"El pedido es de las distribuidoras y transportadoras, no es para el precio en boca de pozo. Por eso también depende de los porcentajes de cada una de las empresas porque se trata de una adecuación tarifaria y está contemplada que la pidan cada seis meses y a partir de allí entra la discusión", dijo.

El último aumento en la distribución del gas fue en marzo y si bien en un principio se dijo que partiría del 26%, alcanzó el 35% y aún más según las diferentes categorías y el nivel de consumo.

En general, de lo que paga el usuario en la boleta, el 21% es impuesto, el 45% es el precio del gas, el 16% el costo de transportar el gas a la provincia y el 18% es el servicio que prestan las empresas.

En los próximos días, el Ministerio de Energía de la Nación puede ir en la búsqueda de nuevos precios para el gas en boca de pozo, pero son trascendidos. "El precio en boca de pozo es lo preocupante", dijo Garay. Pero el Defensor del Pueblo estimó que no debería darse esta suba particular. Explicó que el precio está en dólares y que la unidad de gas tiene un costo de cuatro dólares. Sin embargo, si se rigieran por el costo internacional debería rondar los siete. "Así sería inalcanzable. Calculo que el gobierno no va a liberar este precio, pero las empresas, si hicieron bien sus 'tareas', así con comillas, y realizaron todas las inversiones que debían haber hecho están en condiciones de solicitar un nuevo aumento sobre todo por la cuestión salarial y los demás incrementos. Lo que hay que discutir en todo caso es si este es el momento adecuado para subir los precios y si los porcentajes que se piden están de acuerdo a la situación", explicó Garay.

La audiencia tendrá su sede en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero y también habrá centros de participación virtual como en Mendoza, Salta, y la más cercana a Entre Ríos, en el Centro Regional Rosario de Enargas ubicado en Corrientes 553, de la ciudad santafesina. Para participar de la audiencia los interesados deberán presentar un formulario de lunes a viernes de 10 a 16, en Mesa de Entradas del Enargas o en las sedes de los Centros Regionales. El Formulario de inscripción estará disponible en la página Web del organismo (www.enargas.gob.ar). El plazo para la inscripción en el Registro de Participantes se extenderá hasta dos días hábiles administrativos inmediatos anteriores a la fecha prevista para la celebración de la audiencia.









Desde la Asamblea Auténtica en Defensa de los Ciudadanos de Concordia informaron a UNO que evalúan realizar cortes en la autovía 14 y en la ruta que une a Concordia con Salto en reclamo al aumento de la tarifa eléctrica. "Lo evaluamos para fines de setiembre y primeros días de octubre donde va a explotar este aumento en la boleta. Hay un malestar generalizado en la ciudad y está complicada hasta el funcionamiento de la cooperativa eléctrica. Se le adeuda un monto que ronda los 80 millones de pesos porque hay mucha gente que no ha podido afrontar los pagos desde diciembre", dijo Hugo Coronel, referente de la asamblea. Entienden que a partir de setiembre comenzarán a realizar cortes masivos en el suministro de la energía eléctrica por deudas atrasadas, que llegarán a 25.000 los usuarios que se quedarán sin luz y Coronel contó que hasta se dice en la ciudad que la cooperativa eléctrica deberá contratar una empresa para poder afrontar la tarea. "El incremento en la energía es del 20%, más el 7% de Enersa y un 50% para la industria. Y esto es sumado a lo que ya veníamos soportando. Concordia, Federación y Chajarí pertenecen a la región de Salto Grande y es inaceptable este avasallamiento de las economías familiares y regionales. Por eso la idea de cortar las rutas para que se sienta a nivel nacional el reclamo", agregó Coronel.