Reclamos de usuarios por incumplimientos en la señal televisiva de Concordia

Durante la últimas semanas los reclamos ante el incumplimiento del servicio de televisión por cable en Concordia demostró el enojo de los usuarios debido a que en la grilla de canales han sido eliminadas varias señales, que no se restablecieron aún. La oficina de Defensa del Consumidor local ha recepcionado denuncias, como también por el ineficiente servicio de Internet, e incluso se han hecho eco de los reclamos desde el Concejo Deliberante.

“Hemos tenido muchos reclamos desde la semana pasada y cuando vimos que la cuestión es más seria, estamos estudiando todos los aspectos legales con una asociación de consumidores, porque estamos pensando en hacer una demanda colectiva”, manifestó ayer Pablo Lapiduz, titular de Defensa del Consumidor. Con respecto al incumplimiento, el funcionario remarcó que desde la empresa dejaron su parecer. “La empresa aduce que cuentan con unos equipos que compraron y no llegaron por la pandemia y no pueden reemplazarlos. Estamos viendo lo que expone la empresa y los pasos a seguir”, contó en LT 15 Radio del Litoral.

Consultado sobre si desde la empresa estarían viendo la posibilidad de una compensación de la cuota habitual, indicó: “Hasta ahora no tenemos novedad de que la empresa haya ofrecido una reducción del costo de la cuota a los abonados”, al mismo tiempo agregó que “muchas veces esto se resuelve caso por caso. En la medida en que la empresa resuelve y satisface a cada usuario se hace un convenio y se soluciona el problema. En este caso son muchos los problemas, si se hace una acción colectiva se estudia el punto de vista técnico y jurídico con abogados de una asociación de consumidores que están en Paraná y están especializados en este tema para ver cuál es la responsabilidad de la empresa, hasta dónde llega y qué se le puede pedir ante la Justicia”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Cedro, también amplió los inconvenientes que se plantean en la ciudad respecto del servicio de Internet, dijo: “Los reclamos pasan en dos sentidos. Uno tiene que ver con el tema de Internet, que nos han planteado los problemas por la caída del sistema y no solo con la empresa Videocable, sino con otras empresas también que ofrecen el servicio. Si bien no es competencia del municipio, vamos a abordar porque tenemos que buscar la forma de charlas con las distintas empresas y con Defensa del Consumidor”.

En cuanto al servicio de cable, expresó: “Tenemos que abordar estos temas y son dos tópicos distintos. Algunos concejales están proyectando alguna resolución para tener una reunión con la empresa en busca de una solución para los vecinos, sin perjuicio de lo que pueda actuar Defensa del Consumidor”.

Por su parte, Pablo Luciano, de Defensa del Consumidor de la Provincia fue consultado en La Red Concordia FM 89.3 y expresó: “No hemos recibido formalmente los expedientes. El servicio de televisión por cable tiene varios requisitos, cuando hay un aumento en el precio de la tarifa tiene que notificarse previamente a cada usuario. Si hubo una modificación en la prestación del servicio esa modificación debió ser notificada previamente. Si no fue notificada hubo un incumplimiento del contrato, si digo que voy a comercializar 100 señales y estoy comercializo 90 hay una parte del servicio que no la estoy prestando, por lo tanto el consumidor debe recibir una bonificación por ese servicio no prestado”.

Por último, el funcionario manifestó que dependerá de si es una decisión empresarial de no comercializar determinadas señales u obedece a problemas técnicos. “Independientemente de esto, se puede considerar una eventual multa a aplicar, lo importante es que los consumidores contrataron un determinado servicio por el cual se acordó un precio y si no se brinda ese servicio tiene derecho a una bonificación. El prestador corre riesgos de que se le apliquen las sanciones correspondientes”.

Desde la oficina provincial indicaron que en este tipo de casos se elabora un formulario completado por todos los usuarios y rápidamente se los pueda instrumentar mediante expediente. Además, en tiempos de pandemia y atendiendo la necesidad de mucha gente de no salir de sus casas, Luciano expresó cuál es la modalidad virtual por el cual se puede dejar asentada la denuncia. “Está la posibilidad de dirigirse a la oficina de Concordia, si no también de hacer ese mismo reclamo vía la ventanilla digital, que está en el sitio web www.entrerios.gob.ar/defensadelconsumidor. Ahí hay un botón que dice ‘Reclamo digital’ y cualquier usuario desde su casa puede dejar plasmado este reclamo. Tendrá que identificarse como cliente, dejar su datos personales e ingresar para determinar cuáles son los canales que no está viendo”, finalizó.