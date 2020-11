Reclamaron pago del bono nacional y paritarias provinciales

El punto provincial de la protesta fue la falta de paritarias. Cabe recordar que los gremios de trabajadores estatales y el gobierno entrerriano no celebraron la negociación salarial formal desde que se decretó la emergencia sanitaria en marzo, con los consiguientes aislamiento y distanciamiento social. El Ejecutivo otorgó a partir de octubre y por decreto aumentos en montos fijos de entre $3.000 y $4.000 según el nivel salarial, para todos los trabajadores de la administración pública provincial, pero los sindicatos exigen que se abra la discusión formal.

"Hace tiempo venimos pidiendo la apertura y no hemos tenido novedades. Y la noticia de que se requieren $50.000 para no ser pobre genera mucha virulencia, porque la mayoría, incluso quienes tienen 25 o 30 años de antigüedad, no llegamos a esa línea", expresó Esteban Olarán, secretario de Acción Política de ATE Entre Ríos y trabajador del hospital San Martín.

En la asamblea de este jueves se definió reclamar paritarias "sectoriales de Salud o una general, en la que el aumento para Salud sea diferenciado del resto de los sectores. Seguramente el miércoles de la semana que viene se haga otra actividad", adelantó Olarán, y agregó que también se exige "que Provincia haga algo para que Nación pague el bono".

El dirigente señaló que el "enojo" se profundiza por el contexto de pandemia y el sacrificio del personal de salud para sostener el sistema sanitario.

El punto nacional de la manifestación de este jueves fue la demora en el pago de la “Asignación Estímulo al Personal de Salud”, el bono de $5.000 mensuales que el gobierno dispuso pagar al personal esencial sanitario durante octubre, noviembre y diciembre.

El gobierno nacional anunció el 15 de septiembre la prórroga de la medida, que terminó formalizándose en el Boletín Oficial el 4 de octubre. En principio el pago de la primera cuota de $5.000 debía liquidarse el 17 de octubre. Después se postergó al 5 de noviembre y luego se reprogramó otra vez para concretarse entre el 9 y el 13 de noviembre. Sin embargo, a un mes de la primera fecha supuesta de pago, aún no se liquidó.

Como anticipó UNO este miércoles, la liquidación del bono sería inminente a partir de una orden emitida por el Ministerio de Economía de la Nación, pero ante el mes de dilación los trabajadores de la salud salieron igual a la calle.

