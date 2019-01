Reclaman a la diputada Viola por 300 casas para inundados en La Paz

El concejal paceño Mariano Latini sostuvo este lunes que la diputada María Alejandra Viola ( Cambiemos ), también oriunda de La Paz, omite señalar que el gobierno de Mauricio Macri solo de otorga viviendas a los municipios de ese signo partidario.





Viola terció el domingo en el cruce de declaraciones que protagonozaron el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) , Marcelo Casaretto; y el secretario de Viviendas de la Nación, Iván Kerr, a raíz de un informe de UNO publicado la semana pasada, dando cuenta de que solo se construyeron 14 viviendas para inundados de las más de 1800 que prometió Macri para toda la provincia, en 2016, cuando estuvo en La Paz.





Viola cargó las tintas contra el IAPV señalando que el organismo provincial no era transparente en el manejo de los fondos para soluciones habitacionales.





Latini salió a responderle. "Viola le debe explicaciones a La Paz. Hace tres años prometieron 300 viviendas para los inundados y no construyeron ninguna. Es una vergüenza y una ofensa para la gente de su propia ciudad" .





En ese marco, agregó: "lo que la diputada Viola omite es que la Nación le da viviendas a los municipios de Cambiemos. Prioriza a los municipios de su propio color político. Por eso no tiene autoridad moral para hablar de transparencia ni de nueva política. Cambiemos usa la necesidad de la gente para tenerlas de rehén y para conseguir rédito político con algo tan sensible como lo es el derecho a una vivienda digna", fustigó.





"Dolidos por la publicación de un dato tan duro e inobjetable como lo es el hecho de que es solamente se construyeron 14 viviendas de las cientos que prometieron Macri y (Rogelio) Frigerio a los entrerrianos, los legisladores de Cambiemos buscan confundir a la gente. Pero no tienen ninguna respuesta concreta para dar. Hacen lo que mejor les sale, echarle la culpa a los demás", señaló





Luego agregó: "Por eso, en virtud de lo expresado por la diputada, sería importante que el gobierno nacional pueda cumplir con las obras de vivienda por la emergencia hídrica. El presidente personalmente, ante el pueblo de La Paz, prometió 300 viviendas en el 2016. Comenzaron 100 y están hechas solo en un 30%, y hace casi dos años que se encuentran suspendida su continuación".





"Por eso digo que no se puede tapar el sol con las manos. Desde 2016 la Nación dejó de construir viviendas, abandonó a la gente. Todas las fotos que viene a sacarse Frigerio son con viviendas que venían de la gestión anterior que se terminaron gracias a que la Provincia invirtió el dinero necesario porque si no, ni siquiera eso. Y las nuevas que se están construyendo las hace el gobierno de Bordet con recursos enteramente provinciales. El gobierno nacional le adeuda cientos de millones a la provincia que cumplió en tiempo y forma con todas las normas de contralor", detalló el concejal justicialista.





"Cambiemos habla de transparencia y usan políticamente la construcción de viviendas para beneficiar a su partido político. Son peor que lo que critican. No nos sorprende, incumplieron todas sus promesas de campaña, desde el no pagar impuesto a las ganancias, no devaluar y combatir la inflación, hasta la cuestión de la transparencia", señaló Latini.





Por último, el concejal, autor de la ordenanza de acceso a la información pública de La Paz, resaltó "el gran valor que significa para la administración pública la transparencia en los actos de gobierno" y subrayó en ese sentido "el esfuerzo del gobernador Gustavo Bordet por ordenar y transparentar las cuentas públicas y los llamados a licitaciones. Acciones que han sido reconocidas a nivel nacional".