Reclaman la culminación de la obra del planetario, paralizada hace un año

La construcción del planetario de Paraná, que comenzó a principios de 2018 en el Parque Humberto Varisco y cuyo plazo de ejecución sería de 12 meses, alcanzó solo un avance del 50% y desde hace un año la obra se paralizó.

Se trata de un proyecto innovador para la ciencia, la educación y el turismo para la ciudad y la provincia, pero actualmente su futuro es incierto. Ante este panorama, desde la Asociación Entrerriana de Astronomía (AEA) reclaman la continuidad de los trabajos para poder culminarla, ya que reviste un importante aporte a la comunidad.

Luis Trumper, presidente de la AEA, explicó a UNO que la edificación del planetario se interrumpió por inconvenientes con la empresa adjudicataria: “La empresa constructora que ganó la licitación directamente abandonó la obra, se retiró reclamando la morosidad del pago de las terminaciones, debido a la inflación que hubo, aduciendo que los pagos eran a muy largo plazo y no tenían el respaldo económico para aguantar. Una vez que ocurrió esto, llevó casi un año la rescisión del contrato, que sin ese paso no se puede llamar nuevamente a licitación”.

A su vez, evaluó: “Acá hubo una serie de razones que generaron esta situación, que van desde la situación económica del país hasta la burocracia del municipio, y tal vez la empresa adjudicataria no era la adecuada para emprender esta obra. Estuvo trabajando solo unos meses, hasta que se produjo en 2018 la crisis económica”.

“Hace más de un año que la obra está parada y se está deteriorando, abandonada entre escombros y vegetación. Los trabajos comenzaron y tuvieron un costo que se pagó con dinero de los contribuyentes”, lamentó.

Por otra parte, Trumper señaló que esperan poder reunirse a la brevedad con el actual intendente, Adán Bahl, para poder manifestarle la importancia que esta obra tiene para la capital entrerriana, e informarle cuáles han sido sus avances. Al respecto, indicó: “Hemos estado pidiendo audiencia y estamos esperando que el intendente Bahl nos reciba. Entendemos que hay muchas urgencias para resolver, pero nos gustaría reunirnos para informarle sobre el estado de la obra, cómo va a ser gestionado el planetario una vez que se ponga en funcionamiento, y acerca del tema del equipamiento. Hay un expediente en el municipio que queremos que él conozca, saber cuál es su posición y en qué momento se va a poder continuar la construcción”.

“Es una obra muy beneficiosa para Paraná desde el punto de vista educativo, cultural y científico. Por ahí hay gente que piensa que el planetario es un telescopio para que algunas personas vayan a ver las estrellas, pero en realidad es un sistema de proyección inmersivo, espectacular, realmente maravilloso, que sirve para enseñar numerosas disciplinas científicas. Hay muchos campos del conocimiento que se pueden aprovechar con el sistema de proyección planetario: uno puede viajar dentro de una célula, del cuerpo humano, de un átomo, ir al fondo del océano, estudiar el clima de nuestro planeta: no es solamente para la exploración espacial en Astronomía. Nos parece muy valiosa esta posibilidad para esta época de grandes avances científicos”, dijo, y recalcó: “Es muy inspirador y estimulante, sobre todo para los chicos porque los que más aprovechan un planetario son las escuelas y colegios que los visitan. Hay establecimientos educativos de Entre Ríos que permanentemente piden turnos en los planetarios de Rosario y Buenos Aires para visitarlos, y muchas veces no pueden hacerlo porque es tal la demanda que no hay turnos disponibles”.

Asimismo, expresó: “Queremos que la población nos acompañe y nos ayude a concretar esta obra. Es un viejo sueño de la Asociación Entrerriana de Astronomía, por el que hemos peleado durante décadas, y ahora que la obra ya está en un 50% esperamos que se resuelvan los problema urgentes y que esto salga adelante”.

Proyecto

La inversión inicial presupuestada para la construcción del planetario en el Parque Humberto Varisco, en Paraná, era de 11 millones de pesos, pero las sucesivas devaluaciones de 2018 y de este año afectaron notablemente su ejecución.

El proyecto contempla tres sectores: una oficina, accesos y sanitarios, de aproximadamente unos 200 metros cuadrados; una sala para 80 espectadores, de 110 metros cuadrados; y una tercera área, definida como espacio exterior. “Está proyectado para ser uno de los planetarios más modernos de la Argentina, con un sistema espectacular visual y auditivo, donde una persona se sienta en una sala para 80 espectadores, y en el domo quien navega podrá hacerlo por el espacio o en cualquier tipo de visualización”, explicó Luis Trumper, quien lamentó que el proyecto hoy corra peligro de no llevarse a cabo.

Subrayó que la AEA tiene más de 40 años de existencia y entre sus principales objetivos incluyeron la construcción del observatorio astronómico, que se encuentra en Oro Verde, y la de un planetario: “Hace décadas estamos tratando de que esa obra se lleve adelante. La mayoría de los planetarios en el mundo son municipales, como son en el país los casos de Rosario, Buenos Aires, Malargüe; y lo mismo en el exterior: el de Montevideo y el de Santiago de Chile pertenecen al Estado. Un planetario no puede ser privado, ya que su objetivo principal es que contribuya a la educación, sobre todo cuando se trata de visitas de escuelas públicas”, refirió el referente de la AEA.

Por último, aclaró: “La administración de un planetario no tiene que ser extremadamente costosa, se maneja con poca gente y no es una carga para el municipio. Entendemos que bien administrado puede generar los fondos suficientes para pagar la mayor parte de sus gastos y hay muchas ideas complementarias que uno puede sumar para convertirlo en un gran atractivo turístico y un espacio para realizar distintos eventos”.