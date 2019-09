Libreros, editoriales, asociaciones literarias, bibliotecas y escritores de Paraná emitieron una carta en al cual expresan su preocupación y malestar sobre la falta de precisiones por parte de la comuna local sobre la realización de la tradicional Feria del Libro. "La Feria tiene fecha del 12 al 15 de septiembre, propuesta por un municipio que al momento pone en duda su realización", indicaron. Piden al municipio y en particular a su Secretaría de Cultura que cumpla con los acuerdos sobre la realización de la Feria del Libro e inicie su promoción.

El texto

"La Municipalidad y los libreros organizamos la feria con más de cinco instancias de reunión a lo largo de seis meses y para este año la fecha fue modificada en varias oportunidades. Dos veces debimos elegir los lugares que ocuparían nuestros stands, acordamos con el municipio el precio y el pago de los mismos, aceptamos la propuesta de hacer la Feria en la Plaza 1º de Mayo, luego en la Plaza Alvear y finalmente otra vez en la Plaza 1º de Mayo, tenemos preparados exposiciones y presentaciones de obras desde el jueves 12 al domingo 15 con escritores paranaenses y de otros lugares del país que confirmaron sus participaciones, y todos nuestros libros están preparados para brindarle a la sociedad paranaense lo mejor de nuestros títulos como cada año. Pero otra vez nos mintieron. A menos de una semana del inicio dela Feria, la Municipalidad y su secretaria de Cultura Magda Varisco no cumplen con ninguno de los acuerdos: no publicitan la grilla de actividades, no invitan a la Feria, no sabemos si la Feria se va a realizar. Ellos mismos, bajo el argumento de la falta de presupuesto, la ponen en duda y no dan respuestas.

Recordamos que hace dos años llegamos a la Sala Mayo con todos nuestros libros y la misma gestión municipal nos impidió hacer la Feria, sacó sus carteles y la canceló tras el argumento de que no habían advertido la cercanía a una fecha electoral. Fuimos los libreros y editores quienes nos plantamos y decidimos abrir la Feria igual. Hoy debemos hacer lo mismo. Sin embargo, esta vez la Sala Mayo no se puede utilizar y contamos con las carpas que la Municipalidad acordó contratar para poder realizarla.

La Feria del libro no es solo una cuestión económica. El papel y los insumos de la industria gráfica aumentaron hasta un 30% desde el lunes 12 de agosto, a lo largo del año los libros subieron sus precios y las ventas cayeron ante otras necesidades insatisfechas. Sin embargo, las librerías y las editoriales de Paraná nos mantenemos en pie y empujamos para crecer. Si hemos llegado hasta acá es gracias a los lectores y la Feria del libro de la capital provincial es para ellos. Además, cientos de nuevos lectores se suman cada año gracias a esta iniciativa. Creemos que no debería hacer falta darle argumentos a la Secretaría de Cultura municipal y a los funcionarios locales sobre la importancia de la lectura en nuestra sociedad.

Queremos hacer público el enojo y la preocupación, y decirles a los lectores paranaenses que estamos con todas las ganas y con nuestros libros preparados para una gran Feria del Libro. El intendente Sergio Varisco, sus funcionarios, y la Secretaria Magda Varisco son responsables de que la Feria se haga. Esperamos que cumplan los acuerdos prometidos", indican.

Las firmas que avalan el documento

Rosana Pittia por Librería del Ateneo de Paraná SRL; Emilce Donda de Librate; Osvaldo Alberto Seita. Libreria KLAXIKA; Pedro Juan José Demonte - Juan Sebastián Demonte (El Templo del Libro); Pablo Felizia de Ana Editorial; Juan Pablo Vicentín. Juampi Mosaénicas. Mosaénicas (Criaturas de papel); Laura Martincich/Armando Salzman de Editorial Fundación La Hendija; Sociedad Argentina de Escritores (SADE Entre Ríos); Asociación de Escritores de Entre Ríos (AEDEER); Delta Editora; Carina Mattio Editorial Didasko; Adriana Esquivel Escritora; Francisco Vanrell de El Oso Libros; Ana Clara Knopp, de Saltacharcos Libros; Joaquín Díaz de Vaporeso Libros; Isabel Rodríguez Varela de San Pablo Paraná; Fabio Mujica de Librería San Francisco Javier