Reclaman a comunas que cumplan los protocolos para habilitar comercios

En las últimas horas se conoció que un empresario de origen asiático presentó un reclamo ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (Inadi), frente a la audiencia pública realizada en Crespo, para obtener la autorización de su radicación. El planteo surgió porque finalmente no le fue otorgada la habilitación para el emprendimiento luego del estudio ambiental y la realización de una audiencia pública.

Del mismo modo que sucedió en Crespo, sobre fines de 2017 se dio un caso similar en Cerrito –también rechazado–, y están en vías de resolución dos presentaciones para la radicación de dos grandes superficies comerciales en la ciudad de Nogoyá.

De acuerdo con la Ley provincial N° 9.399, las localidades hasta 50.000 habitantes deben cumplir determinadas actuaciones previas antes de autorizar cualquier emprendimiento comercial que ocupe una superficie mayor a 500 metros cuadrados. En el caso de las ciudades de más habitantes, el protocolo rige para superficies mayores a 800 metros cuadrados.

"Muchas veces ocurre que los municipios no cumplen con los protocolos establecidos en la Ley Nº 9.393, a la que prácticamente están todas las ciudades adheridas. Muchas veces se dice que las herramientas para actuar no están, pero no es así, en realidad no las conocen las autoridades", explicó, y señaló que ante esa situación, en la práctica ocurre que empiezan a levantar edificaciones sin estar habilitados.

En el caso del supermercado de capitales chinos en Crespo, se cumplimentaron los estudios de impacto ambiental y se realizó la audiencia pública, que no tiene carácter vinculante. Posteriormente, el Consejo Provincial de Comercio Interior (Coprocin) y la Dirección de Comercio Interior emitieron sus dictámenes, y finalmente es el municipio el que toma la última decisión.

El presidente del Coprocin, Daniel Reffatti, indicó que lo que está sucediendo, es que hay rubros comerciales que están saturados. "Buscamos no perjudicar a los que están, y en el marco que los centros comerciales de toda la provincia están pidiendo la declaración de la emergencia económica, hay que buscar equidad y respeto por los emprendimientos existentes", indicó.

La fórmula para evaluar la saturación comercial se denomina Coeficiente 8, e implica dividir por ocho la cantidad de habitantes, que remite a una cifra de metros cuadrados de superficie comercial pertinentes.

Esa saturación, dijo Reffati, se registra en Crespo, y también en Nogoyá, donde ya se realizaron dos audiencias públicas y durante esta semana se elevarán los dictámenes del Coprocin ante dos proyectos de grandes superficies comerciales de origen asiático. Intervino allí, con el estudio de impacto ambiental, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

En Nogoyá, ambas peticiones no fueron avaladas por el Coprocin, aunque la última decisión la tendrá el municipio. "Esa ciudad está sufriendo la avanzada de estos nuevos formatos desde Buenos Aires. Entendemos que no son viables nuevos emprendimientos, ya que actualmente hay ocho supermercados y más de 300 despensas", justificó.

"Este tipo de comercios –añadió– sabemos que muchas veces son competencia desleal, y no benefician o sirven a las economías regionales. Mientras tanto, los empresarios locales sufren incrementos de tarifas, altas cargas impositivas y costos laborales, y una fuerte retracción del consumo y de las ventas".

En el caso de Nogoyá ya hay un tercer pedido de radicación, que se sumó en las últimas horas.

En tanto, sobre fines de 2017 se denegó un pedido de radicación de un mercado de origen asiático en la ciudad de Cerrito.

De todos modos, Raffetti destacó que no hay una negativa vinculada al origen extranjero del capital, sino por la saturación de emprendimientos. En lo que va del año se evaluaron media docena de pedidos: además de Nogoyá y Crespo, figuran solicitudes de radicación en Paraná, Victoria y Concordia. A excepción de la Ciudad de las siete colinas –donde también hay un interés de empresarios asiáticos–, en los otros dos casos corresponden a cadenas internacionales. Incluso, apuntó que conocen la presentación en breve de más de 20 sucursales de una cadena internacional con locales en formato exprés, para instalarse en la provincia.