Quinodoz: "No corresponde el descuento de los días de paro a los choferes"

El secretario de Trabajo de Entre Ríos, Fernando Quinodoz, se refirió al conflicto del transporte urbano de pasajeros y al reclamo de UTA para que se abonen los días que le fueron descontados a los choferes de colectivos por el paro que mantuvieron durante 15 días.

“Sobre los descuentos de los días no trabajados hay que hacer ciertas consideraciones jurídicas. El principio general es que los días no trabajados pueden descontarse de los sueldos. Pero, como todo principio general, tiene excepciones. Y una de ésas es cuando el paro es imputable al empleador por cierta conducta, como el no pago de un crédito laboral”, explicó el funcionario.

choferes.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo.

“Los días de paro descontados han sido producto de una medida de fuerza por el no pago del primer semestre del SAC (Sueldo Anual Complementario) que es un crédito laboral firme por ley, inclusive reconocido por el empleador, por lo que consideramos que no corresponde el descuento de los días de paro a los choferes”.

Quinodoz menciona que se basa en un principio que la Corte Suprema de La Nación viene sosteniendo en diversos fallos desde 1961. Señala que, en este caso, el medio aguinaldo es un salario cuya exigibilidad ya había operado y había transcurrido casi un mes sin ser percibido.

El corto plazo

De aquí en más el titular de Trabajo considera que “hay que abrir otros canales de diálogo tendientes a que el Sindicato y las empresas puedan reunirse y encontrar algún tipo de salida a este punto y prever que el 5 de septiembre operará la exigibilidad de los haberes del mes de agosto”

Responsabilidades

A la hora de señalar un responsable d ella agudización del conflicto del transporte urbano de pasajeros en Paraná, Quinodoz señaló que trata de no buscar responsables y se concentra en las soluciones. “La provincia hizo un esfuerzo importante para hacer adelanto financiero para que las empresas puedan cumplir con los compromisos laborales. Entiendo que las empresa también aportaron su dinero. También valoro la predisposición de los choferes y de UTA de levantar la medida, a pesar de los descuentos de los días no trabajados”.

“Afortunadamente hoy los paranaenses y el Gran Paraná cuentan con el servicio. Ahora entre todos debemos cuidarlo, buscar soluciones estructurales y no coyunturales a esta problemática que se ha visto acrecentada porque el gobierno nacional que dejó de girar los subsidios correspondientes”.

Mapa de despidos

“La estadística más acabada de despidos es la de Indec que, para Entre Ríos, señala entre el 7% y el 8%”, explicó Quinodoz quien apuntó que, en la Secretaría de Trabajo, tienen datos de “desvinculaciones”, en el marco de trámites canalizados por esa cartera laboral. “En algunos casos son desvinculaciones temporarias para incorporarse a otros trabajos y en otros son desvinculaciones sin reemplazo”, puntualizó, sin dar mayores detalles.