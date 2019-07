Este miércoles se desarrollarán en Santa Fe las reuniones más importantes de la Cumbre del Mercosur con la presencia de los seis presidentes de la región. Previo a esto encabezará actividades oficiales y partidarias en la capital entrerriana y de la vecina provincia.

Previo al encuentro el presidente visita la planta del frigorífico exportador Alberdi, ubicado a la vera de la ruta provincial 11, en a localidad de Oro Verde.

La transmisión EN VIVO

Embed

De recorrida por el frigorífico Alberdi Mauricio Macri recordó que es la décimo tercera vez que visita la provincia. “Nunca antes un presidente había visitado tantas veces una provincia durante su primer mandato. Y es una alegría porque me da la oportunidad de palpitar la buena energía de los entrerrianos”, destacó el mandatario.

Macri destacó que la planta "faena desde 1983, primero para Entre Ríos, después para Argentina, y ahora para el mundo". Fue en ese sentido que valoró "la apertura al mundo, el volver a ocupar nuestro lugar".

La empresa Frigorífico Alberdi, de la localidad de Oro Verde, especializada en la producción de cortes cárnicos enfriados y congelados, instaló recientemente una línea de faenado y desposte de carne kosher, que le permite cumplir con los protocolos para exportar a Israel.

“Hoy hemos recuperado mercados, y estamos rápidamente creciendo en el mundo de vuelta", resaltó.

Embed

"Que se haya triplicado la familia, porque son más de 300 personas que hoy trabajan en este frigorífico, es una gran alegría para mí y me dicen que tienen proyectos para seguir creciendo. En estos cinco meses aumento 45% la exportación respecto al año pasado, es el triple de lo que exportábamos en 2015 y vamos por más, no solo carne vacuna, sino también con pollo y con cerdo, y pensando que da trabajo para que se sientan protagonistas de una Argentina que crece. Esto no es casualidad, tiene que ver con haber restablecido el diálogo, con todos los argentinos, a partir de crear mesas de competitividad. La primera fue Vaca Muerta y la segunda fue la de la carne", expresó.

También destacó la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) que permite que todo lo que se exporte, se hagan los trámites en forma digital desde las fábricas o los establecimientos. “Así no hay que ir presencialmente o viajar kilómetros para tramitar ante Senasa. Esto favorece a las pymes que no tienen gente disponible para hacer estos trámites. Y esto facilita conectarnos al mundo”, indicó.

Sobre las conexiones destacó los 300 kilómetros de autopistas terminados y los 450 en construcción. “Si hay mejores rutas, bajan los precios del transporte y eso nos hace más competitivos para llegar con nuestros productos al mundo”.

Finalmente agradeció a los entrerrianos por “bancar”. “Las transformaciones cuando se hacen de raíz cuestan, no se dan de un día para el otro. Por eso quiero agradecer a los entrerrianos por haber puerto el hombro, por haber bancado y seguir bancando, porque este año fue especialmente duro, pero lo que hemos logrado nos tiene que dar fuerzas y esperanzas para lo que nos falta hacer”.

Palabras para Hein

En alusión al atentado que sufrió el intendente de Basvilbaso y presidente del PRO Entre Ríos, Gustavo Hein, Macri expresó: “Lo que vivió Gustavo Hein no debe existir en la política. No queremos ese tipo de violencia”. Y luego cerró el discurso con un slogan de su campaña: “Queremos dialogar, escucharnos, trabajar en equipo, porque juntos los argentinos somos imparables”.



Macri en Alberdi.jpg

Cómo continúa la agenda

12:00: Reunión con Presidentes integrantes del Mercosur. Santa Fe

12:30: Sesión plenaria Mercosur. Santa Fe

14:10: Almuerzo Mercosur. Santa Fe

15:20: Firma de Declaración Presidencial Conjunta Argentina-Chile sobre Integración Energética. Santa Fe.

15:50: Conversatorio "Oportunidades y desafíos para América Latina". Santa Fe

Desde las 15:30 se realizará en el Club Ateneo (Cruz Roja Argentina 1565, Santa Fe) el Encuentro Regional Santa Fe y Entre Ríos del frente Juntos por el Cambio. Durante el acto, Macri estará acompañado por dirigentes y precandidatos de ambas provincias.

Al mediodía, el mandatario encabezará la Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur en el Centro de Convenciones Estación, donde estará acompañado por sus pares Jair Bolsonaro (Brasil), Tabaré Vázquez (Uruguay) y Mario Abdo Benítez (Paraguay), además de Sebastián Piñera (Chile) y Evo Morales (Bolivia), en su calidad de países asociados.

En esa oportunidad se concretará también el traspaso de la presidencia pro-témpore del bloque de Argentina a Brasil. Después del encuentro regional, el mandatario tendrá una reunión bilateral con Piñera en el Museo de la Constitución, tras lo cual se dirigirá al acto partidario.