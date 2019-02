Quedaron en libertad los primeros cuatro detenidos por la causa de los contratos legislativos

La Sala Nro. 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia hizo lugar este miércoles a las impugnaciones que presentaron los abogados defensores de cuatro de las personas que permanecían detenidas en el marco de la investigación iniciada por supuestos delitos en el manejo de cientos de contratos legislativos.





El planteo fue formulado por los abogados Humberto Franchi y José Velázquez, en ejercicio de la defensa técnica de los imputados Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialócomo; y también por los abogados Iván Vernengo y Damián Petenatti en ejercicio de la defensa de Alfredo Bilbao, contra una Resolución de la Sala Nº 1 de la Cámara de Casación Penal de Paraná, la que fue revocada íntegramente. Esa resolución había dispuesto mantener las condiciones de detención de Beckman, Mena, Scialócomo y Bilbao; y en consecuencia, se dispuso el cese de la prisión preventiva ordenando la inmediata libertad, bajo caución juratoria de las cuatro personas mencionadas.





La medida se enmarca en la resolución del recurso de queja presentado ante la Sala por parte de los abogados defensores, de quienes cumplen prisión preventiva en el marco de las investigaciones por supuesto desvío y sustracción de fondos de la Legislatura de Entre Ríos.





La resolución dada a conocer luego de la audiencia realizada en los tribunales de Paraná, impone a los imputados la fijación de domicilio en esta ciudad; la prohibición de todo vínculo con testigos de las mencionadas actuaciones judiciales como así también la de realizar cualquier tipo de actos perturbadores hacia ellos. También dispone la obligación de concurrir semanalmente ante la fiscalía interviniente dando cuenta de su presencia y la prohibición de ausentarse de la ciudad, sin expresa autorización. Asimismo se fijó audiencia para el 15 de febrero a las 12:30 para la lectura íntegra de los fundamentos de la sentencia.





Para ese momento es probable que un planteo similar al resuelto este miércoles también se haya tratado, o esté a punto de serlo,por la misma Sala, ya que un reclamo idéntico es impulsado en favor del resto de los detenidos: el ex director administrativo del Senado , Gustavo Pérez; Ariel Faure, quien integra uno de los estudios contables investigados; Sergio Cardoso, exdirector administrativo contable de la Cámara de Diputados; Alejandro Almada, miembro del Servicio administrativo contable de Diputados; y Juan Pablo Aguilera, secretario del bloque del PJ en el Senado.





El abogado Emilio Fouces, que representa a Pérez y a Cardoso, señaló ayer a UNO que el resto de los detenidos "está en el mismo camino" que los cuatro que obtuvieron ayer una resolución favorable, y que estima que el resultado del planteo será el mismo.





Durante la audiencia, la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, sostuvo que todos los imputados "realizaron actos de entorpecimiento concreto" de la investigación judicial. Y agregó: "Hay 35 personas imputadas en esta causa y solo siete tienen prisión preventiva. Fuimos muy selectivos al considerar quiénes debían estar en prisión preventiva y quiénes pueden entorpecer la investigación".





Citaciones

El cronograma de citaciones previsto para esta semana sufrió alteraciones. Este miércoles declaró Renato Mansilla. También iban a declarar Fabián Lázzaro, ex integrante del Contable del Senado y actualmente director administrativo en la Cámara de Diputados; y el contador Falco, quien comparte el estudio contable con los contadores Pedro Opromola y Guido Krapp. Aunque ambos se presentaron con la intención de prestar declaración indagatoria, no pudieron hacerlo porque los fiscales no disponían de tiempo para escucharlos, dado que aparentemente suponían que no iban a declarar. Por esa razón, se los volvió a citar para el lunes.





Este jueves deberán declarar Jorge De Breuil (estrecho colaborador del senador nacional Pedro Guillermo Guastavino) y Juan Domingo Orabona, exdirector contable del Senado y director del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos desde el inicio de la gestión de Gustavo Bordet.