"Que a nadie le falte el trabajo justamente remunerado"

“Hoy, que es la fiesta de San José Obrero, también el Día del Trabajador, rezamos por todos los trabajadores. Por todos”, afirmó Francisco, durante la misa que celebró en su capilla de la residencia Casa Santa Marta.

“Para que a nadie le falte el trabajo y que todos sean justamente remunerados y puedan gozar de la dignidad del trabajo y la belleza del descanso”, convocó Jorge Bergoglio

Durante su homilía, Francisco se refirió a la historia de la esclavitud y lamentó que “aún hoy hay tantos esclavos, tantos hombres y mujeres que no son libres para trabajar: se ven obligados a trabajar, a sobrevivir, nada más”.

“Son esclavos: trabajo forzado... son trabajos forzados, injustos, mal pagados y que llevan al hombre a vivir con la dignidad pisoteada. Hay muchos, muchos en el mundo. Muchos”, denunció Bergoglio.

Según el Papa, “la esclavitud de hoy es nuestra indignidad porque nos quita la dignidad a los hombres, mujeres y a todos nosotros”.

El pontífice convocó a pensar “en los trabajadores, en los diarios, que los hacen trabajar por un salario mínimo y no ocho, sino 12, 14 horas al día: esto sucede hoy, aquí. En todo el mundo, pero también aquí”.

“Piensen en la empleada doméstica que no tiene un salario justo, que no tiene asistencia de la seguridad social, que no tiene capacidad de jubilación: esto no sólo ocurre en Asia. Aquí”, planteó.

Durante su mensaje, Francisco afirmó además que “toda injusticia que se comete contra un trabajador es un atropello a la dignidad humana, incluso a la dignidad de lo que hace la injusticia: bajas el nivel y terminas en esa tensión de dictador-esclavo”.

“Hoy nos unimos a muchos hombres y mujeres, creyentes y no creyentes por igual, que conmemoran el Día de los Trabajadores, el Día del Trabajo”, llamó Francisco desde su misa, transmitida en directo por los canales on line del Vaticano.

En ese marcó, pidió también “por aquellos que luchan por la justicia en el trabajo, por aquellos buenos empresarios que realizan el trabajo con justicia, aunque ellos pierdan”.

En ese marco, destacó “la conciencia de tantos buenos empresarios, que vigilan a los trabajadores como si fueran sus hijos”, e invitó: “Recemos por ellos también”.

En Paraná

Debido a las restricciones impuestas por el aislamiento social preventivo y obligatorio, la celebración por el Día del Trabajo se ofició a puertas cerradas.

La misa se realizó en la parroquia San José Obrero y fue presidida por el padre Matías Volpe. Pudo ser seguida por los fieles a través de Canal 11.

La novena patronal de Luján y de Fátima se sigue por Facebook

Como desde hace 44 días, la Iglesia argentina celebra sus fiestas patronales en las redes sociales. Se reproducen las bendiciones vía streaming y después se multiplican por medio de los “me gusta”, los “compartidos” y las reproducciones de video.

El 8 se celebra la Solemnidad de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. Ese día se realizará una Jornada de Oración y de Solidaridad dirigida a Cáritas Argentina para ayudar a los más necesitados ante el incremento de la demanda de asistencia por las consecuencias sociales de la pandemia de Covid-19.

Mayo también es sinónimo de la virgen de Fátima, que el 13 tendrá su día patronal. Ambas comunidades preparan su camino de comunión espiritual, con diferencia de pocos días.

En la parroquia de Luján de Paraná -ubicada en barrio Rocamora- el 29 de abril ya se dio inicio a la novena bajo el lema María camina con nosotros y alienta nuestra esperanza. Y en las primeras jornadas se pidió por las familias y también los abuelos, por la salud y para que no se sientan solos. Además, para los vecinos de la zona se instaló en los comercios de alrededor -como son la farmacia y el supermercado- urnas para que se depositen las intenciones personales, por las cuales se pide especialmente durante este tiempo de fe.

Desde el lunes

En tanto que en Fátima, la novena estará dando inicio el lunes, cuando comience a recorrerse el camino de reflexión diaria. Para ello se prevé del 4 al 12 la celebración de la misa diaria a las 19 y los fieles podrán seguirla por la siguiente dirección https://www.facebook.com/pquiafatimaparana y el rezo del Santo Rosario.

“Esta vez lo vamos a vivir de manera diferente, cada uno desde su casa pero unidos en la oración. Hoy más que nunca iglesia doméstica, vamos a acompañar a nuestra madre de Fátima”, aseguró el padre José Osvaldo Páez.