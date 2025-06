Puiggari se despidió del arzobispado en una misa masiva frente a la Catedral de Paraná

En el corazón de la ciudad, la comunidad católica se reunió para rendir culto público a la Eucaristía —adorando el cuerpo y la sangre de Cristo presentes en el sacramento del altar—, y al mismo tiempo para compartir con su pastor una despedida cargada de afecto. "Hoy me despido de ustedes como pastor diocesano al asumir la condición de obispo emérito. Lo hago con el corazón lleno de gratitud y emoción profunda, propio de quien ha camino largo tiempo entre ustedes. Ahora doy un paso al costado para que monseñor Raúl Martin continúe la misión en nombre de Jesús. No pido hacer ningún balance de mi misión, porque nadie es buen juez en causa propia. Que lo haga el Señor", dijo en sus palabras finales, según registró UNO .

"Todo lo que he podido hacer es con la ayuda del Señor y con las oraciones de ustedes. Agradezco a Dios por haberme llamado a servirlos y a Jesucristo por haberme elegido para pastorear a su pueblo que peregrina en Paraná", añadió y agradeció a los sacerdotes, seminaristas y laicos de la arquidiócesis.

Finalmente, expresó: "Pido perdón a Dios por lo mucho que les fallé y a ustedes hermanos por los errores y por las veces que no supe o no pude responder como debía. Pido perdón si he ofendido a alguien. También confío en la misericordia de Dios y en la comprensión de ustedes. Seguiré rezando por ustedes y acompañando desde otro lugar. Hasta ahora mi función principal fue hablarles de Dios y ahora le hablaré más a Dios. Que el Señor bendiga a quien me suceda".

Misa Parana.jpg

El milagro de la presencia Divina

Al inicio de su homilía, Puiggari se refirió a la celebración del Corpus Christi: "Queremos elevar hoy un himno de alabanza y adoración por la más sorprendente invención divina. Es una obra donde se manifiesta la genialidad y el poder de una sabiduría que es simultáneamente locura de amor, como decía Santa Teresita, sobre el niño Jesús. La fiesta de Corpus Christi nos ofrece la ocasión de profesar nuestra fe, manifestar nuestra adoración y amor por la eucaristía. Es la fiesta del grandísimo Don que nos hace Jesús antes de su pasión. En este día que celebramos el milagro de la presencia divina, bajo las especies de pan y vino, es el mismo misterio que conmemoramos el Jueves Santos pero ahora sin el telón de fondo de la pasión".

Y destacó: "La Iglesia hoy cubre con un velo de piedad la traición de Judas, para que resalte con todo su resplandor la entrega de Cristo para la vida de todos los hombres. 'Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esta es nuestra esperanza. no estamos solos Dios ha querido quedarse con nosotros en la fragilidad del pan, para ser nuestro alimento en el camino y nuestra fuerza en la debilidad. En este año jubilar, qué mejor lugar para renovar nuestra esperanza que contemplando a Cristo eucarístico, contemplando en la celebración y adorándolo en el sagrario. No es una esperanza vacía e ilusoria, es una esperanza cierta fundada en el Señor, que no defrauda".

A continuación, citó al fallecido Sumo Pontífice: "Hoy muchos hambrientos en el mundo, y como decía el Papa Francisco, hay tantos alimentos que no vienen del Señor y que aparentemente satisfacen: algunos se nutren con el dinero, otros con el éxito y la vanidad, y otros se sacian solamente con el poder y el orgullo. Pero todos tienen hambre. El que nos nutre y colma el alma es solamente aquel alimento que nos da el Señor. El alimento que nos ofrece el Señor es diferente a los otros".

"Pidamos hoy y cada día por nuestros sacerdotes y nuestra Santidad, por la fidelidad de los seminaristas, por el aumento de las vocaciones sacerdotales, para que en todos los rincones de la arquidiócesis y el mundo entero se pueda celebrar este gran misterio: pan para la vida del mundo. Que María, mujer eucarística, nos ayude a descubrir este gran tesoro", completó.

Reemplazo

Puiggari, quien ha guiado a la Iglesia de Paraná desde 2011, permanecerá en funciones como administrador apostólico hasta el 26 de julio, cuando está prevista la asunción de su sucesor: monseñor Raúl Martín, actual obispo de Santa Rosa, recientemente designado por el Papa Francisco.

Puiggari despedida.jpg

Así, en medio de cánticos, oraciones y la solemnidad del Corpus Christi, la comunidad católica abrazó a su arzobispo saliente mientras se prepara para recibir a quien continuará el camino pastoral en esta nueva etapa.