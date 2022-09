“El fuego es intencional, pero no tiene nada que ver con lo productivo”, dijo Rafael Sagasti, referente del CIAC. Sagasti señaló que “se está distrayendo a la comunidad apuntando contra la ganadería, los turistas o los negocios inmobiliarios”.

En esa oportunidad el referente del sector habló con CNN Radio Rosario y, en nombre de CIAC, sostuvo: “Nos quieren correr con fuego, quitarnos nuestro hogar, nuestra forma de vida y cultura isleras. No nos pueden arrebatar lo que amamos con leyes en las que no fuimos consultados. Saquemos las vendas que ponen los políticos, los ambientalistas y los medios de comunicación, abramos los ojos si no hacemos algo nos van a sacar uno a uno”.

“Cada vez que se pide la ley de humedales a nosotros nos prenden fuego los campos”, deslizando así sospechas sobre los sectores que impulsan este proyecto en el Congreso de la Nación.