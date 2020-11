Proyecto de cannabis medicinal: sin tratamiento en Diputados

Este miércoles los integrantes de la Asociación Pensamiento Penal y de la Agrupación Paranaense de Agricultorxs Cannábicxs (A.P.A.C), esperaban que en Diputados se tratara el proyecto de accesibilidad al cannabis medicinal, terapéutico y paliativo en Entre Ríos. No obstante, esta propuesta no tuvo lugar y quienes la apoyan denunciaron que el interbloque Cambiemos (Unión Cívica Radical- Pro) fue el causante de que no se abordara el proyecto.