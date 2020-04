La prórroga hasta el 30 de abril del Régimen Especial de Regularización Fiscal -que había vencido el 31 de marzo-; la ampliación del plazo hasta el 20 de abril del pago anticipado anual de la Tasa por Servicios Sanitarios (venció el 20/03); del segundo bimestre 2020 de la Tasa General Inmobiliaria (vencía el 10/04); y de las cuotas de convenios de pagos de todos los tributos (vencían el 10/04); junto a la reducción del 50% de la tasa de interés por mora a partir del 1° de abril para la actualización de todos los tributos municipales fueron algunas de las medidas anunciadas por la Municipalidad de Paraná para aliviar la situación de los sectores más afectados durante el período de cuarentena.

Además, se elevará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, modificatorio del Régimen de Regularización Fiscal, para extender los beneficios a aquellos sectores afectados por la pandemia.

El encuentro entre autoridades municipales y empresarios fue encabezado por el intendente, Adán Bahl, y participaron Leandro Garciandía, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER); Osvaldo Cabrera, titular de la Filial Paraná de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra); Héctor Fratoni, presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER); Matías Secchi, secretario de la Corporación para el Desarrollo de Paraná (Codepa); Jorge López, presidente de la Federación Económica de Entre Ríos (Feder) y del Centro Comercial de Paraná; Miguel Marizza, titular de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción; María Eugenia Hillairet, por la Asociación de Empresarios del Parque Industrial de Paraná (Asempi); y Carlos Monti, presidente del Bureau de Congresos y Convenciones de Paraná.

El jefe comunal señaló: “Hemos dado cuenta de las tareas realizadas por el municipio desde el 11 de diciembre a la fecha, nuestra situación económica, las perspectivas que tenemos para abril y mayo, y remarcamos nuestra decisión de redoblar el compromiso de seguir trabajando codo a codo para desarrollar la ciudad y superar esta situación, algo que, estamos convencidos, vamos a lograr si trabajamos todos juntos”.

El secretario de Hacienda, Eduardo Macri, detalló acerca del acompañamiento del Estado: “El régimen de regularización fiscal se va a extender; los vencimientos del día 10 se pasan al día 20. ¿Qué necesitamos? Que se haga la declaración. Si la venta es 0, es 0; si la venta fue 10, que se lo declare. No pueden pagar, no hay ningún problema. Sabremos atender todas estas situaciones, porque creo que cada sector que estuvo en la reunión con el intendente tiene distintas realidades. Somos contemplativos de todas esas situaciones en la creencia de que acá salimos todos juntos; acá no hay un municipio por un lado, un empresario por otro”.

Tras el encuentro, Héctor Frattoni expresó: “Que los empresarios se van a manejar responsablemente como nos pidió: todos los que pueden pagar los impuestos lo harán”, al tiempo que valoró la flexibilidad de la Municipalidad para con “las empresas que están cerradas, que hoy no están produciendo, lo cual hoy es una carga, y que tienen otras prioridades en cuanto al pago de los salarios y el mantenimiento de la empresa”.

En tanto Garciandía indicó: “Muchas industrias y comercios están parados”, mientras que el turismo –bares, restoranes y hoteles– “prácticamente quedó en cero”. Ante este escenario, valoró la decisión de reprogramar “vencimientos de algunas tasas y, fundamentalmente, dejar la puerta abierta para que haya una clara negociación con las empresas que pueden pagar los tributos y las que no”.