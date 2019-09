Promociones y rebajas en el microcentro en el inicio de la primavera

Decorados de una manera distintiva, más de 200 comercios del microcentro de la capital provincial impondrán una novedosa propuesta para recibir la primavera: brindarán descuentos y promociones especiales a los clientes y también se presentarán algunos números artísticos en la peatonal San Martín, entre otras actividades.

La iniciativa es autoría de la Cámara de Comerciantes del Microcentro, tal como había adelantado UNO días atrás.

Víctor Daunara, integrante de la Cámara, explicó: “Nos juntamos para hacer promociones. Vamos a decorar con flores y globos rojos los locales y también brindaremos promociones especiales. Y ahora se suma el municipio con entretenimientos y grupos musicales, por lo que será un día festivo y es por eso que invitamos a toda la comunidad a que participe”, contó, respecto de la reunión mantenida con autoridades locales.

En cuanto al sector que abarcará la actividad, el empresario de indumentaria Q’Bien señaló: “Esto se va a desarrollar en el microcentro de Paraná, que irá desde calle Carbó hasta plaza Alvear y desde Monte Caseros hasta Pellegrini, por lo que es un sector bastante amplio”, indicó.

Con motivo de esta iniciativa que busca reactivar el comercio céntrico, representantes de diferentes locales realizaron una invitación a los paranaenses, vecinos de Santa Fe y del interior de la provincia como Viale, Crespo, La Paz entre otros para que visiten la ciudad.

En tanto, Betiana Curiotti, del local Maravillo Mundo, agregó: “Se trata de una iniciativa que surge desde la misma Cámara de Comerciantes del Microcentro a la cual se sumaron otros rubros importantes”. Además, se refirió a la amplia gama que abarcará con propuestas desde “indumentaria, bares, ropa de niños, joyerías, librerías, jugueterías, quienes se sumaron a esta movida con muy buenos descuentos en productos, ofertas y promociones”, resaltó.

Locales cerrados el lunes por el Día del Mercantil

Por la celebración del Día del Empleado de Comercio, prácticamente no habrá actividad comercial en la ciudad el lunes. Si bien la fecha se celebra cada 26 de septiembre, habitualmente se traslada al inicio de una semana. La jornada reviste carácter de feriado para los trabajadores del sector, y será en todo el país.

Ello fue acordado semanas atrás entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) –que reúne a todos los sindicatos– junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca).

Según se informó los establecimientos no estarán obligados a cerrar, ya que podrán ser atendidos por sus dueños o con empleados que acepten trabajar ese día. En ese caso, los empleados tendrán la opción de prestar o no servicios, y en tal caso, estarán alcanzados por la ley que asimila dicha conmemoración a los feriados nacionales. La fecha no otorga un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%.

De todos modos, desde el Sindicato de Comercio de Paraná se insiste en que sea una jornada de descanso. Y para ello se invita a los trabajadores a asistir a los festejos que organizará el lunes al mediodía, en su camping.