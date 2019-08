Prometen reglamentar la Emergencia Citrícola

“Se nos informó que la reglamentación de la Ley de Emergencia Citrícola se terminaría de definir esta semana, hoy está en el Ministerio de Hacienda, luego de haber pasado por varios funcionarios y ministerios, que fueron dando sus dictámenes”, dijo ayer el presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier) Ariel Panozzo Galmarello.

Dirigentes de la Fecier, de la Cámara de Exportadores, y de la firma Jucofer, se reunieron el lunes con el secretario de Agroindustria de la Nación Luis Miguel Etchevehere, quien estuvo acompañado por miembros de su gabinete. El encuentro fue en el aeropuerto de Concordia, donde estuvo el lunes el presidente Mauricio Macri.

“Se ratificó también –dijo el productor citrícola– la visita de funcionarios técnicos de Estados Unidos, a partir del 12 de agosto, a Entre Ríos y Corrientes para recorrer quintas y empaques, dentro de las gestiones que se deben realizar para la apertura a ese mercado de los cítricos dulces, entre otros”, agregó Panozzo Galmarello.

Por otra parte, acotó que el informe de la situación de la fábrica de jugos Jucofer fue el tema que motivó fuertes intercambios de opiniones, dado que la situación macroeconómica, llevó a la firma “a una situación desesperante. Hoy casi en estado de cierre, queda un margen operativo de 60 días, en el que si no se logran ventas, ya que las cámaras están abarrotadas de jugo, muchas personas quedarán sin trabajo y los 240 productores, que no han logrado cobrar la fruta entregada, peligran su continuidad en la actividad. Se solicitó un auxilio financiero para sobrellevar este momento, pero de la reunión no surgió una respuesta contundente que satisficiera a los dirigentes de la industria, lo que profundiza la preocupación del tema”, acotó el dirigente.