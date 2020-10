Programa Previaje: muchas las consultas, muy pocas ventas

Al respecto, Sebastián Bel, vicepresidente segundo de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) y actual director ejecutivo del área de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), manifestó a UNO: “El tema que frena las ventas es la incertidumbre de que no se habilite la temporada en algunos lugares, más allá de los anuncios y versiones que hubo en los últimos días. Esto hace que haya muchas consultas en la mayoría de las agencias, pero todavía no se han cerrado muchas operaciones”.

bariloche.jpg Programa Previajes: son muchas las consultas, pero hay muy pocas ventas

A su vez, señaló: “El otro problema es que no hay tarifas para el invierno todavía: no podemos vender por ejemplo un viaje a Bariloche o Ushuaia porque no tenemos precios para esa fecha. Hay muchos prestadores que no quieren vender tampoco porque no tienen certezas”.

Según contó, el grueso de los consultantes son para grupos familiares, y opinó: “Para el sustento de las pymes es una medida importante este programa. Pero ante tanta incertidumbre que hay hoy en día, creo que va a haber más cierres de ventas llegando a fin de año. Por eso estamos esperando que los gobernadores empiecen a definir la apertura de la temporada turística”.

Oscar Basa, propietario de una tradicional agencia de la capital entrerriana, coincidió: “Consultas hay, pero es poco lo que se ha vendido. Creo que la gente no se ha decidido en su totalidad porque estamos en el pico de la pandemia. Están esperando que se definan todos los protocolos, y ver qué se va a autorizar en cada provincia y en cada municipio”.

Por otra parte, remarcó: “Es un oportunidad importante para quienes deseen viajar, no solamente para el verano sino para todo el año 2021. Si bien hasta ahora hay que hacer antes del sábado la compra del paquete para viajar en enero y febrero, se está planteando prolongar una semana más esta posibilidad; es una decisión que debe tomar el Ministerio de Turismo de la Nación. De momento, las operaciones de compra que se hagan en noviembre o diciembre serán para viajar a partir de marzo de 2021”.

En cuanto a los destinos por los que más se interesan quienes consultan, sostuvo que hay lugares del sur del país por los que muchos preguntan, como Bariloche; o Ushuaia y Calafate, un paquete de siete noches con alojamiento, desayuno, traslados aéreos y demás, que ronda los 40.000 pesos y en algunos sitios se puede abonar con los planes Ahora 12 o Ahora 18, con los tres meses de gracia vigentes, y acotó: “También está la costa atlántica, que recién se lanzó ahora porque los hoteleros debían determinar el protocolo y no se sabía si se iba a poder utilizar el 30%, el 40%, el 60% o el 100% de las instalaciones, como autorizó Carlos Paz, cumpliendo con determinados protocolos y disponiendo de un lapso de ocho horas entre pasajeros para ocupar la habitación como mínimo, para efectuar su ventilación”.

Acerca de los precios, indicó que se pueden conseguir paquetes a Mar del Plata con transporte, alojamiento y desayuno, a partir de los 20.000 pesos en adelante, dependiendo del hotel. “Hay opciones dentro de Entre Ríos que son muy económicas, y hay otros paquetes hasta en Semana Santa incluso a San Rafael a 25.000 o 26.000 pesos”, dijo, y refirió: “Respecto al año pasado, los aumentos están dados sobre todo en el transporte, porque por protocolo y para mantener el distanciamiento, en los micros se puede ocupar el 60% y en algunos casos el 70% de su capacidad. Están un 40% más caros en relación a lo que costaban un año atrás”.

Basa también recordó que para obtener la restitución del 50%, los consumos deben ser por un mínimo de 10.000 pesos, sumados con varias facturas, y el tope máximo de devolución es de 100.000 pesos.

Sobre la modalidad de la operación, explicó: “Se factura, se cargan los datos, y 15 días antes le llega al comprador la tarjeta si tiene cuenta en Banco Nación, que se activa el mismo día de salida, o se acredita este 50% en una billetera virtual. Se puede usar en otro viaje o en el mismo: por ejemplo, si alguien va a Bariloche, puede utilizar ese reintegro en créditos para ir al Cerro Catedral y pagar la entrada, o para consumir en un restaurante. Y si no utiliza el total, le queda a favor para un próximo viaje antes del 31 de diciembre de 2021”.

“Como idea este programa es brillante. Lo que indudablemente falta son definiciones que por ahí no dependen de nosotros. Ya se habló de que en Entre Ríos y en Córdoba no se va a exigir el hisopado, entre otras medidas, pero hay lugares en los que no se anunció nada todavía. Y más allá de eso, el paranaense y el entrerriano en general no es de comprar con anticipación un viaje, como lo hacen el porteño, el santafesino o el rosarino. Así que tenemos expectativas de que cuando haya más definiciones, va a haber mayor demanda”.

En tanto, Edgardo López Osuna, de otra importante agencia de Paraná, expresó que lo más consultado es un viaje clásico que ofrecen a la Patagonia y otro al que denominaron “Buenos Aires de Lujo”.

“Estamos haciendo un esfuerzo a nivel empresarial y mejoramos esta propuesta. Esperamos que este programa genere mayor movimiento, ya que el Estado se ha ocupado de muchos sectores, pero no del turístico. Salvo el ATP para los trabajadores, no recibimos otra ayuda. Estamos sin trabajo desde hace siete meses y no creo que sea fácil recuperar el nivel de trabajo que teníamos antes de la pandemia”, concluyó.