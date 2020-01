Productores contra las retenciones: "Estamos alertas y en guardia"

El aumento de las retenciones decidido por el presidente Alberto Fernández y avalado por el Congreso de la Nación, a través de la denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, puso en guardia a los productores agropecuarios, que este viernes por la mañana se congregaron en las adyacencias del monumento al General Justo José de Urquiza, en la costanera alta de Paraná.

En diálogo con UNO Mariela Dalinger, representante de la Federación Agraria Argentina filial Crespo aseguró que los productores llevan "17 años siendo solidarios" y se preguntó: "¿Hasta cuándo?".

campo protesta1.jpg

La referente aseguró que aguardan ser recibidos tanto por autoridades nacionales como provinciales, e indicó que el objetivo no es volver a cortar las rutas, pero si "mostrar la realidad que estamos viviendo. No hay un rubro del sector agropecuario que no se vea afectado por las medidas", insistió.