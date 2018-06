Procuran garantizar los servicios básicos en loteos en las juntas de gobierno

El Ministerio de Gobierno, a través del Decreto Nº 1.493, suspendió los loteos en las juntas de gobierno de la provincia por el plazo de 90 días. La medida fue implementada por el gobierno provincial ante las numerosas inquietudes planteadas por los presidentes de las mismas, a raíz de los avances en urbanización que no cuentan con los requisitos necesarios para garantizar los servicios básicos.

En Entre Ríos hay 193 juntas de gobierno, que en teoría no llegan a los 1.500 habitantes para lograr convertirse en municipio y contar con mayores recursos económicos para mejorar los servicios. Sin embargo la expansión demográfica de los últimos años hizo que en aquellas que están cercanas a localidades más grandes se recibiera a una cantidad de personas que se mudaron de manera definitiva y tienen pendiente el cambio de domicilio.

Los precios de los terrenos, ostensiblemente menores a los que se ubican en la capital entrerriana o en otras ciudades cabeceras de Departamento son un fuerte atractivo para quien busca cumplir su sueño de contar con una vivienda propia y no puede adquirir un predio de mayor importe: mientras desarrolladores inmobiliarios ofrecen lotes a 250.000 pesos en Colonia Ensayo, a unos 16 kilómetros de Paraná, un predio de similares características en el barrio Gazzano en la capital provincial cuesta 550.000. No obstante, este tipo de urbanizaciones muchas veces no cuentan con los servicios que se exigen en los municipios, que tienen las herramientas para exigir las condiciones en que pueden comercializarse dichos predios. "Los terrenos son mucho más económicos, ya que estamos hablando de los avalúos que son la mitad de lo que son en una ciudad", señaló a UNO Mauro Díaz Cháves, director de Juntas Vecinales de la Provincia, quien hizo referencia a la restricción que rige desde esta semana, explicó: "Esta medida tiene que ver con paralizar por 90 días todo trámites de loteos en juntas de gobierno y en las zonas grises de la provincia, hasta que nosotros avancemos con el decreto de regulación de la Ley Nº 6.041, que es la ley de loteos, o ingresemos un nuevo proyecto de ley para la regulación de los mismos, ya que los municipios pueden legislar sobre sus distritos, pero las juntas de gobierno deben hacerlo a través del gobierno de Entre Ríos".

Sobre la iniciativa,el funcionario indicó: "Esto viene a raíz del magnífico desarrollo que vienen teniendo numerosos empresarios inmobiliarios en las juntas de gobierno y que nos ocasionan muchísimos problemas, ya que muchas veces no brindan la infraestructura básica que necesitamos: hacen un loteo, abren las calles y dejan los lotes sin cordón cuneta y sin conexiones de agua y demás; entonces, transfieren a las juntas de gobierno, y por ende al Estado, un costo que hoy no estamos en condiciones de absorber", dijo, y aclaró que no se está en contra de los desarrolladores inmobiliarios: "Lo que pretendemos es legislar sobre el tema, para que no nos trasladen cifras millonarias al Estado", sostuvo.

"Sauce Montrull, La Picada, Colonia Ensayo, Aldea Brasilera, Puerto Alvear son algunas de las juntas de gobierno que están sufriendo mucho las consecuencias de esto. También los que están cerca de los centros urbanos como Concepción del Uruguay y Concordia; en este último caso hoy la junta de Colonia Roca es prácticamente un barrio más en esta ciudad. Tenemos que darles una solución o por lo menos tratar de hacer que estos nuevos loteos que se generan tengan las estructuras básicas necesarias para que la gente pueda ir a vivir y que no nos trasladen a nosotros como gobierno de la provincia la realización de los cordones cuneta, conexiones de agua, alumbrado y demás", manifestó.

Por otra parte, comentó que con los desarrolladores inmobiliarios que están legalmente instalados no existen mayores problemas: "Entienden la problemática y de hecho hay muchos de ellos que sin tener la obligación han hecho las obras de infraestructura básica, entendiendo la realidad de las juntas de gobierno, sin trasladarles el problema a sus referentes. Hay muchos lotes que están debidamente ingresados, con la documentación necesaria, con obras de cordón cuneta, con condiciones para conectar luz, agua y cloacas en el momento que haya posibilidades de hacerlo".

Por su parte Nanci Stang, la presidenta de la junta de gobierno de Colonia Ensayo, celebró la medida: "Colonia Ensayo es el lugar que más lotes tiene en la provincia: se han creado más de 2.000. Hay gente que los compró por inversión y otra que ya construyó o está construyendo. La mayoría son de Paraná. Por eso pedíamos esta medida hace mucho tiempo y estábamos expectantes".

Stang expresó que si bien desde que asumió mantiene contacto con los desarrolladores inmobiliarios y hay un buen diálogo, hay compromisos incumplidos: "Sin dudas nos favorece esta suspensión por 90 días para que pueda regularse la normativa, porque muchas veces, cuando venden los lotes, hacen promesas de asfaltar, de hacer mejoras y otras cuestiones que después no cumplen. La gente nos viene a reclamar a nosotros y eso se transfiere a la Provincia, y por lo tanto las juntas de gobierno tienen que hacerse cargo con sus recursos".

Sobre este punto, mencionó que la junta de gobierno que preside recibe 79.000 pesos mensuales, que se destinan a pagos de personal, al alquiler de un camión de residuos, al tendido de la red de agua, al mantenimiento de las calles, entre otras demandas. "Son totalmente insuficientes los 79.000 pesos que nos pasa el Estado y con los que tenemos que atender 700 habitantes, porque según el Censo de 2010 hay 570, pero desde ese año tenemos muchos más. La gente exige y me parece perfecto; seguimos trabajando todo lo que podemos para ayudar al vecino", afirmó.





Mejoras

A Colonia Ensayo se llega a través de la ruta provincial N° 11 y la localidad es conocida porque allí se ubica el hospital Fidanza y se ofrecen diversos servicios de salud. En su ejido funcionan dos escuelas primarias, una a la entrada de este nosocomio y la otra en el paraje La Jaula. "El hospital Fidanza es un centro muy importante, más que nada en la atención primaria y en consultorios médicos geriátricos. Hay mucha gente internada de localidades vecinas y sobre todo de Paraná", comentó Stang.

Con respecto al crecimiento demográfico de los últimos años, instó a los vecinos a que realicen el cambio de domicilio: "Para llegar a ser municipio debe haber 1.500 habitantes. En el diálogo con el vecino cuando se acerca siempre apelamos a que haga el cambio de domicilio, porque eso nos va a favorecer a todos", recalcó.

Por último, destacó que las mejoras en la ruta 11 van a favorecer un ingreso y egreso más rápido a Paraná y a las comunidades más cercanas. "Eso va a facilitar el desarrollo de Colonia Ensayo, un lugar en el que muchos consideran para vivir, por la cercanía con Paraná y porque buscan un espacio tranquilo y con mucho verde", concluyó.