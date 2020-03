Principales frases de Bahl: "El vecino no puede pagar la fiesta de otros"

*"Los primeros días fueron impactantes. La ciudad nos golpeó con su puño más cruel, mostrándonos la fragilidad y el riesgo al que estábamos todos expuestos. El diagnóstico del primer día fue corroborado y superado por la realidad con la que nos fuimos encontrando. La irresponsabilidad de quienes gobernaron la ciudad los últimos años dejó a Paraná inmersa en un caos sin precedentes"

* "Alrededor del 40% actual de la planta del municipio fue designado durante la anterior gestión. Más de 20.000 personas, casi la mitad de los empleados, 42 personas por mes, más de 2 personas por cada día hábil. Algunas de estas designaciones se hicieron sin tener en cuenta la partida presupuestaria. Como resultado, en diciembre del año pasado, abonar los salarios en tiempo y forma constituyó todo un desafío, prácticamente una imposibilidad. Hoy este problema ha sido superado. Eso es fruto del orden y organización de los recursos del municipio"

*"Respetar los derechos de quienes trabajan es nuestra prioridad y también los derechos de sus familias. Ya hemos pagado la ayuda escolar primaria y hemos actualizado las asignaciones familiares, un olvido de la gestión anterior. Hicieron del empleo público una chequera de campaña. Solo durante el 2019 se efectuaron 543 recategorizaciones sin criterio, sin presupuesto, sin estructura orgánica, muchos de ellos funcionarios".

*"Aunque llame la atención, la Municipalidad de Paraná se carece de un inventario actualizado. Hace más de tres años que no se cumple con la normativa para la compra y carga de bienes, lo que no da certezas de lo que debería existir en cada dependencia municipal. Eso no es una mera desorganización, sino una desprotección al patrimonio público municipal. De 69 motos guadañas había solamente 14; de 20 motosierras solamente encontramos una"

* "El ordenamiento de las cuentas del municipio, austeridad en el gasto, han sido uno de los ejes en materia económica en estos 82 días de gestión. La deuda del municipio supera los 1500 millones de pesos. Si tenemos en cuenta que todos los paranaenses aportamos con los tributos alrededor de 200 millones de pesos