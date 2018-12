Primera jornada del juicio al psicólogo Francisco Marín por la muerte de un paciente

En los Tribunales de Paraná comenzará hoy a las 8.30 el juicio oral y público contra el psicólogo Francisco Javier Marín, para determinar su responsabilidad en la muerte de uno de sus pacientes, Horacio Eyssartier, ocurrida el 31 de diciembre de 2012. Luego de un extenso proceso judicial, el profesional llegó a esta instancia con un doble procesamiento: por el delito de usurpación de títulos y honores, y por homicidio culposo, y en caso de ser condenado podría caberle una pena de prisión efectiva. En la primera audiencia del debate se espera la declaración del padre de la víctima, Horacio Ariel Eyssartier, el hermano y además se escuchará el testimonio de médicos que estuvieron a cargo de las pericias forenses.





Expectativa de la familia

Horacio Eyssartier y su familia esperaron con ansias que se fijara la fecha del juicio a Francisco Marín , el psicólogo que atendió a su hijo durante más de una década y que –según ellos– produjo consecuencias irreparables para su salud. El hombre contó que la habían suplicado a su abogado que la causa llegara a juicio porque temían "no llegar con vida" después de seis años de una larga espera.

"Se presume que trascenderán para el conocimiento público hechos muy significativos ocurridos a otras víctimas, porque eso es lo que voy a declarar mañana –por hoy–. Me refiero concretamente a las declaraciones del vocal (Daniel) Malatesta y al testimonio de la familia de un niño que fue paciente de Marín. Pediré que se dé lectura esas declaraciones", manifestó el denunciante en la Redacción de UNO.

Eyssartier criticó con dureza la "demora" para que la causa sea elevada a juicio y dijo que esta circunstancia terminó por deteriorar su estado de salud y el de su mujer. "Directamente nos llevó puestos a mi señora y a mí, y en particular a toda la familia. Por eso le implorábamos a nuestro querellante que sacara el juicio, porque nosotros no íbamos a llegar. Pensábamos que no íbamos a llegar con vida al juicio. Porque hubo muchos hechos de desidia judicial; menciono la primera apelación que estuvo 19 meses en un cajón y para que digan lo que él mismo –por Marín– reconocía, que trabajaba como psiquiatra. No leyeron el expediente y lo absolvieron, diciendo que la palabra psiquiatría no implicaba desempeñarse en esa especialidad. Felizmente, en Casación la jueza Gabriela Garbarino, que hizo un trabajo ejemplar, hace los oficios a las farmacias y le juntamos 800 recetas", reseñó.

Sobre la estrategia de Marín durante el juicio dijo que "no va a abrir la boca, no sé qué defensa tendrán preparada sus abogados. No pienso escucharlo porque me va a afectar a mí a y a mi señora. Lo mismo cuando se den a conocer los detalles médicos-legales".

De la misma manera pedirá que se dé lectura a la historia clínica aportada por una de los profesionales de la salud.





Las claves de la causa

La acusación se esforzará en demostrar que la conducta profesional de Marín estaba signada por diferentes irregularidades, entre ellas la de no llevar la historia clínica de sus pacientes. De acuerdo a todos los protocolos médicos, la historia clínica es el documento necesario donde deben constar las evoluciones e inconvenientes que van surgiendo en el tratamiento de los pacientes.

Otro de los aspectos centrales que se buscará acreditar es la falta de especialización de Marín como psiquiatra y que atendía sin estar matriculado por el Colegio de la provincia.

La fecha del juicio se desarrollará a pocos días del cumplirse el sexto aniversario de la muerte del joven, por lo que tendrá un impacto emocional importante para sus familiares. Horacio fue encontrado sin vida por sus parientes en la habitación de la casa donde vivía solo, un 31 de diciembre, y tal como recuerda su padre había tomado esa decisión por recomendación de su psicólogo mientras continuaba con su tratamiento.