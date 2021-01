Previaje: los destinos más elegidos por los entrerrianos

No obstante, aclaró que el programa no tuvo los resultados esperados y fue relativamente bajo el porcentaje de usuarios que accedieron a este beneficio no solo en la región, sino también a nivel país. Al respecto, evaluó: “El programa Previaje era muy interesante y muy bueno, pero creo que la gente prefirió no salir de vacaciones por los temores al coronavirus, ya que cada día está habiendo más casos. Además, el Estado nacional generó una gran confusión al principio al decir que cada lugar definía si había que hacerse el hisopado o el PCR para ingresar, con esto creó una serie de dudas y la gente no sabía qué hacer. Por eso hay muchísimas personas que optaron por quedarse en Paraná y alquilar una quinta”.

“Tampoco las políticas son claras. Por ejemplo en el paquete que se lanzó y que incluye como destinos a Ushuaia y Calafate, de repente cancelaron el vuelo interno entre las dos ciudades. Por suerte ahora se regularizó, pero esto también crea dudas y desalienta; no son claros en los mensajes y esto hizo que la gente no se anime a viajar”, refirió el empresario.

Para que más turistas aprovecharan este plan para hacer compras en alojamiento, agencias de viajes y servicios de transporte, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación fue extendiendo los plazos para la compra anticipada de servicios turísticos. Si bien los prestadores solicitaron una extensión con el propósito de ofrecer los beneficios unos días más allá del 31 de diciembre para la temporada alta, adelantaron desde esta cartera que no habrá más renovaciones.

Bariloche.jpg

Sobre este punto, Basa explicó que si bien para enero y febrero ya no se puede comprar ningún viaje con este beneficio, se pueden adquirir paquetes para poder vacacionar a partir de marzo. “Todo 2021 la gente puede comprar los paquetes, pero para viajar a partir de marzo. Se definió así pensando que iba a explotar la demanda para enero y febrero, pero no fue así”, comentó.

Con respecto a los precios, mencionó: “Un paquete a Mar del Plata, en un hotel dos estrellas con desayuno, está a un 30% más que el año pasado, no más que eso, y ronda los 21.000 pesos. Los costos bajaron, una comida en Mar del Plata está alrededor de 8.000 pesos, así que se puede comer tranquilamente. Ushuaia y Calafate con aéreo desde Rosario, con estadía de siete noches, estaba para enero entre 70.000 y 75.000 pesos, con buena hotelería, y con el 50% del crédito que se reintegra se puede ir a comer a un restaurante”.

“Es un programa muy importante, y si acá habría una proyección de que la situación epidemiológica funciona y viéramos nuevas perspectivas de que esto se va a solucionar con la vacuna, la gente lo compra, porque todavía tienen tiempo”, reiteró.

En cuanto a paquetes turísticos hacia destinos dentro de Entre Ríos, Basa contó que años anteriores contaban con una alternativa para visitar los carnavales de Gualeguaychú, que tenía gran demanda, ya que los turistas disfrutaban del espectáculo y volvían, sin pernoctar en la ciudad. Pero este año, con los anuncios de su suspensión, es inviable. “Ese era un paquete que siempre se vendió muy bien, pero la gente que va a quedarse, con estadía a Colón, Gualeguaychú u otras localidades de la provincia, en general prefiere viajar por su cuenta. Son tramos cortos y aparte se van a cabañas o departamentos, porque están un poco más aislados”, explicó.

Consultado por la caída de la demanda respecto de enero de 2020, Basa aseguró que “es imposible comparar”. No obstante, manifestó: “No se puede hablar de cifras definitivas, aunque se evalúa que la caída de los viajes a un destino como la costa Atlántica cayó en un 80% desde acá. Justamente hay aglomeración de gente y los turistas que van desde Entre Ríos tienen temor. Ha sido bastante pobre la elección hacia estos destinos, ni siquiera hubo demanda a Villa Gesell, donde solía ir toda la juventud”.

Pasajes al exterior: una alternativa con poca salida

A mediados de diciembre un sitio especializado afirmó que “los argentinos se animan a viajar al exterior” y que las mayores ventas son para ir al Caribe, en un contexto en que la frontera con Brasil sigue cerrada. “Estos países no reportan mucho casos de Covid y los hoteles fueron los primeros en adaptarse a los protocolos. Y el público decide la compra a pocas semanas de la fecha”, se explicaba.

Consultado por este tema, Oscar Basa aseguró que en Paraná y la provincia no predomina este tipo de ventas. “Es verdad que hay paquetes muy baratos a República Dominicana, por ejemplo, donde no piden hisopados, y con el calor la gente que puede viajar lo hizo. Nosotros hemos vendido pasajes a Estados Unidos o a Europa por distintas situaciones, pero no es cierto que haya habido un boom de demanda en los pasajes al exterior”, concluyó.