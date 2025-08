Presentan un proyecto de ley para incluir el Teatro como una materia en las escuelas

Proyecto de ley

El presente proyecto se encuentra fundamentado en el marco legal vigente, particularmente en la Ley Nacional de Educación N.º 26.206 (Art. 11 y 29), la Ley Provincial de Educación N.º 9.890 (Art. 13 y 16), la Resolución CFE N.º 111/10 y los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) de Educación Artística, los cuales establecen la enseñanza de los lenguajes artísticos como contenidos obligatorios.

La estudiante contó que el objetivo es que los padres vean en esta materia "un lugar que se los está conteniendo". Es decir, hizo mayor hincapié en la oportunidad de que los chicos puedan vivir el teatro en las escuelas y no ir a otro lugar para poder practicarlo.

Evaluación

"Simplemente es observar la evolución del niño desde que empieza. En un examen final, podría hacerse una obra", explicó Gómez respecto al carácter evaluativo dentro del plan de estudio, ya que harían énfasis en la parte práctica de la materia por sobre la teoría: "Si vos ves que el niño evolucionó y ese chiquito que no se podía ni juntar con sus compañeros a charlar en la obra final, está frente al público, está actuando, está disfrutando lo que está haciendo y ese niño tiene un 10". En ese sentido, dijo que el objetivo será evaluado por cada profesor ya que no sería el mismo modo que la evaluación de las materias exactas como matemática donde solo se evalúa el conocimiento de las operaciones.

Una de las dificultades con las que se encontró al momento de pensar el proyecto, fue tener en cuenta a los niños que son más introvertidos y cómo podrían reaccionar ante esta nueva materia: "El teatro es lo mejor para ellos. Les serviría como una forma de aflojar eso, de poder también encontrar un lugarcito en la escuela para desarrollarse". dijo Gómez y agregó: "Cuando vos estás actuando, estás haciendo un personaje, no sos vos. Sos otra persona. Y el ser otra persona te libera un montón". En ese sentido dijo que los aprendizajes en el teatro podrían servir para mejorar el desenvolvimiento en el resto de las materias, como en el caso de los exámenes orales: "Es para que haya cultura en las escuelas. Si no, tenemos esa problemática de que los chicos tienen que estudiar ciertos temas que no abarcan a todos, que no le dan las mismas posibilidades a todos los chicos. Habría que agregarle algo que los ayude a los chicos a poder sostenerse. Si no, esa estructuralidad que tienen también los cansa, los agobia y los estresa".

Respecto a la pregunta de en qué momento del cursado se podría implementar, Gómez contó que así como en el caso de las escuelas católicas se hacen un tiempo para Catequesis, bien podrían en las escuelas públicas destinar un modulo al teatro: "Se puede ir acomodando con el tiempo. Corresponderá a los directivos de las escuelas. Es a futuro. Es amoldar, pero bueno. También música y plástica en algún momento tuvieron que hacerlo y ahora están dentro de la currícula", expresó.

En la primera instancia que presentó el proyecto, lo hizo solo para la escuela secundaria. Pero ahora agregó la posibilidad para los más pequeños de las aulas. "Los profesores de estas áreas serían los egresados de la carrera de profesorado de Teatro", contó Laura Gómez, la estudiante entrerriana que presentó el proyecto. Por otra parte, aclaró que proyecta a futuro que este sea el antecedente para que realicen materias de otras expresiones artísticas, como la danza, en las escuelas.

Apoyo estatal

La estudiante comentó que no está involucrada en ningún partido político por lo cuál desea que el proyecto pueda tener aceptación de cualquier color político: "Yo sé que no es algo que se va a dar de ahora, que requiere de mucho apoyo y de mucho trabajo. Pero bueno, de a poquito comenzamos a difundirlo", dijo y agregó que busca el apoyo del Consejo General de Educación y posteriormente en las escuelas.