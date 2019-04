Preocupa a la Sociedad Argentina de Pediatría la falta de disponibilidad de distintas vacunas

"El sostenimiento de lo conseguido, como las metas de mejora en las coberturas vaccinales se ven amenazadas, por tal razón resulta imprescindible priorizar la resolución de la falta de disponibilidad de vacunas frente a otras problemáticas sanitarias y que se dé cumplimiento al Calendario Nacional de Inmunizaciones", alertó días atrás la Sociedad Argentina de Pediatría, mediante una nota elevada al secretario de Gobierno de Salud Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación Adolfo Rubinstein.

La comunicación se concretó a instancias de un relevamiento previo que realizó la institución, a partir del trabajo de cada regional. En el caso de la Regional Litoral, que abarca las jurisdicciones de Entre Ríos y Santa Fe, la presidenta María Viviana Villarroel indicó a UNO que se pudo comprobar una coincidencia general en relación al faltante, en las distintas filiales. Por caso, citó que en Concordia se advierte faltante de vacunas de meningococo y polio; en Paraná, a esas se suman hepatitis A y varicela; o en la filial Santa Fe, se advierte carencia de dosis de vacunas de varicela, rotavirus, contra el virus del papiloma humano, o de triple bacteriana.

"Es una preocupación lo que está ocurriendo ahora. No tengo recuerdo que lo que esté pasando ahora haya pasado antes, esta faltante de tanto tiempo. Esto conlleva que logros obtenidos ahora se vean afectados por esta faltante, logros en la prevención de enfermedades e incluso en la erradicación de enfermedades que ahora han vuelto, como por ejemplo el sarampión", remarcó la profesional.

La SAP hizo pública su preocupación por la situación, ya que recordó Villarroel, "ha tenido un trabajo constante y mancomunado con Nación en el asesoramiento científico, para ampliar el carné de vacunas".

Por ello, insistió y volvió a remarcar: "Preocupa porque han sido muchos años de lucha para que se incorporen vacunas. Tenemos uno de los calendarios de vacunación más completos, y que esté ocurriendo esto es volver muchos años atrás. Habíamos conseguido cosas como erradicar enfermedades, que ahora estamos viendo nuevamente; es algo que ahora ha vuelto para atrás".





Desde el año pasado

Según observó, la faltante comenzó a notarse levemente sobre fines del año pasado. En enero, dijo que la SAP observó que la situación no se normalizó, y que en febrero se profundizó. Por ello se pidió un relevamiento a cada director regional, para tener un mapa del país.

"Siempre desde el punto de vista de la salud, y hasta desde la economía, es mejor prevenir que enfermar. Con todas las cuestiones que lleva enfermarse, porque algunas te pueden llevar hasta la muerte. Entonces siempre es mejor prevenir", y agregó que la institución siempre tiende a que haya la mayor cobertura posible: "Las familias se acercan a los centros de vacunación y al no estar presentes las vacunas, son oportunidades perdidas porque no sabemos cuándo esa familia va a poder acercarse nuevamente".

En la nota enviada al gobierno nacional, la Sociedad Argentina de Pediatría remarcó como logros la ampliación del calendario que hoy incluye 18 componentes vaccinales y es uno de los más completos de la región; evitar casos de rubeola congénita, considerando que en el período 2005-2020 se habrán prevenido 3.528 casos del Síndrome de Rubeola Congénita (SRC); no registrar casos autóctonos de sarampión desde el año 2000; e incluir la vacuna contra el HPV para niñas y niños, teniendo en cuenta que en Argentina cada año se diagnostican alrededor de 4.000 casos nuevos de cáncer de cuello de útero, y mueren aproximadamente 1.800 mujeres a causa de la enfermedad. Por ello, pondera esos logros, y brega por preservarlos "por su gran trascendencia e impacto sanitario, asegurar la sostenibilidad de los mismos en el tiempo y su consolidación", según expresa la nota.

"El hecho de vacunar a un niño o a una persona no solo favorece a esa persona individual, sino al resto de la comunidad, porque entonces se evita que otros también enfermen. Cuanto más cobertura de vacunación se logra, más posibilidades hay que el resto de la comunidad no enferme", manifestó Villarroel. La dirigente informó también que solicitaron una audiencia con la ministra de salud de la Provincia, Sonia Velásquez. "Queremos transmitirle esta preocupación, que no me cabe duda que también la tiene. Estamos a la espera de ser recibidos", contó,





El caso del sarampión

El impacto de la falta de vacunación, en general no es inmediato. Pero hizo hincapié en la situación del sarampión. Ya había una baja cobertura, que apuntó debiera ser de más del 95%, aunque es variable en cada provincia o región. "Por eso el hecho de que la familia se acerque y no esté la vacuna es una oportunidad perdida. El sarampión lo habíamos erradicado pero hay muchos países europeos y asiáticos que tienen un grave problema de salud con el sarampión", sostuvo, a propósito de que este mes se confirmó un caso de sarampión importado de un hombre 36 años de Rosario, que tomó un vuelo donde viajaba una persona de nacionalidad rusa, portador del virus.

"El hecho de que nosotros en este momento no tengamos la vacuna, hace que nuestra población corra riesgo. Una cosa es que vos tengas el virus importado, pero con la población ya vacunada, entonces tenemos cómo defendernos. Pero con esta faltante de vacunas esa posibilidad disminuye y corremos el riesgo de que el sarampión se propague y que deje de ser importado y sea autóctono. Hay que pensar en toda una red de vigilancia para evitar la propagación; es el doble o triple esfuerzo sanitario, para evitar que se propague una enfermedad que hasta 2016 estaba erradicada".

















