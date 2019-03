Preocupa la mendicidad como forma de sustento

En los últimos días mediante las redes sociales vecinos de Concordia se mostraron indignados ante la presencia de una mujer junto a sus pequeños hijos en la intersección de calles San Lorenzo y Entre Ríos pidiendo alguna ayuda, como también en la esquina de Pellegrini. La preocupación de los transeúntes y quienes ocasionalmente pasan por el lugar es si desde el Estado están atendiendo la situación.

La mujer permanece durante gran parte del día en la esquina de dicho semáforo junto al cochecito y su criatura. Como es de esperar, son muchos los automovilistas que le ofrecen su ayuda económica a esta madre. Además no se trata del único caso visible en la Capital del citrus, más allá de que ante la crisis económica se incrementó en diferentes partes de la ciudad la modalidad de personas pidiendo "una moneda".

Es por eso que la problemática está instalada en la ciudad, ya que muchas familias no tienen otros recursos, más que salir a mendigar con el fin de llevar algún sustento a sus familias. Además también se intensificó en este último tiempo ver a muchas personas revolviendo de los contenedores apostados en distintas partes de la ciudad.

Respecto de esto, Roberto Tribulatti, coordinador del Copnaf Concordia, indicó a LT 15 Radio del Litoral: "No es solo la situación de esa señora que está en esa esquina actualmente, sino de varias familias que estamos viendo que producto de la crisis socioeconómica que se vive sea hoy una forma de sustento. Obviamente se está trabajando, no es una tarea fácil. No somos un cuerpo de choque y vamos a ir a retirarlos de las calles. Estuvimos en su domicilio, trabajando con ella, con otros organismos hicimos un abordaje para atender esta situación".

En cuanto a la problemática específica de esta madre con su hijo, sostuvo: "La visitamos en su familia, se está articulando con distintas áreas, incluso hay problemas de documentación, chicos que no están inscriptos. Pero no solo con ella, sino que con muchos casos parecidos que por ejemplo no están cobrando los salarios universales de los chicos".

Para el funcionario son muchas familias y hay muchos niños que tienen hoy como recurso de supervivencia salir a pedir. "Es una realidad que no podemos tapar con las manos. Pero es cierto que hay organismos que vamos detrás de esas situaciones para tratar de resolver y tratando de que la vida de esas personas sea mejor a tener que revolver un tacho de basura".

En anteriores oportunidades y desde el área de Desarrollo Social del municipio manifestaron que sobre este tipo de situaciones se advirtió al Copnaf y desde ese organismo no respondían con ayuda. "Que no le hayamos informado no significa que no hayamos intervenido. En algunos casos se derivaron informes a la Justicia. Hay que ser claros, no todas las veces que hay un niño debe trabajar el Copnaf. En este caso tiene más responsabilidad Desarrollo Social, pero obviamente vamos a trabajar porque hay niños con derechos vulnerados, pero no somos los únicos. La corresponsabilidad existe y es por ley".

También precisó que se busca fomentar el trabajo articulado con distintas áreas no solo del municipio, sino también de los estados provincial y nacional. "Estamos en permanente contacto con muchas áreas del municipio, la Provincia y la Nación con quienes trabajamos cotidianamente. Todos los días tenemos alguna situación por resolver", finalizó.