Preocupa el incremento de contagios entre los pacientes adultos mayores

—¿Qué porcentaje de cantidad de pacientes adultos mayores sufre contagios por Covid-19?

—En estas últimas dos semanas hemos tenido un número significativo de adultos mayores y va variando el comportamiento de los pacientes de acuerdo a las características previas que estos tienen al momento de enfermar. Algunos son adultos mayores sin ningún tipo de comorbilidades y obviamente, estos evolucionan mejor. Pero algunos tienen patologías agregadas y suelen estar institucionalizados. Realmente preocupan los adultos mayores institucionalizados, porque generan en el entorno y en el resto de la institución un riesgo elevado de contagios.

—¿Son los primeros casos que se están reportando en los geriátricos o ya se habían dado anteriormente durante la emergencia sanitaria?

—Tuvimos algunos pacientes, pero fueron muy pocos realmente con resolución favorable la mayoría. Lo que sí estamos viendo ahora es un número significativo y realmente nos preocupa esto, porque en general se da que algún trabajador de la institución trabaja en otro establecimiento de salud o familiares que han concurrido a la visita y han trasladado la infección. Esto nos preocupa mucho porque es un paciente complejo, que por lo general requiere de internación y un monitoreo permanente. Seguramente la inmunidad de los pacientes adultos mayores está disminuida en relación a otro tipo de pacientes. Logramos inicialmente hacer un trabajo preventivo muy intenso, con la vacunación, con la restricción de las visitas y en la capacitación en las instituciones de salud que tienen este tipo de pacientes. Pero dado el tiempo y el agobio que lleva todo el período de aislamiento ha habido algunas instituciones que debieron permitir el ingreso de familiares, ya que los adultos mayores requieren vincularse. Si bien se han evaluado medidas y distintas herramientas para poder acercarlos, pero a veces el contacto físico entre los pacientes y sus familiares es fundamental. Siempre existe la posibilidad de que ingrese el virus a la instituciones.

detección Preocupa el incremento de contagios entre los pacientes adultos mayores Ministerio de Salud de Entre Ríos

—¿Cómo sigue respondiendo el sistema de salud?

—Tenemos diferentes situaciones en diferentes regiones. La situación de la región 2 y la región 3 es bastante más favorable, en relación a la 1 y a la 4. Diría que la región 1 es la más comprometida porque es la más numerosa en proporción de habitantes. Hoy lo que nos preocupa es el grado de ocupación de camas, que ha sido constante y que si bien el fin de semana pasado hubo una disminución de la cantidad de pacientes internados en cuidados críticos, venimos con un número persistente que no es solo de pacientes con Covid-19, tenemos otro tipo de pacientes. Para darse una idea hay 146 pacientes que están en terapia intensiva en la provincia, 44 de ellos son pacientes con Covid-19 y el resto son pacientes que tienen otras patologías. Esto tiene que ver con que hay mayor circulación, hay más accidentes de tránsito, ha aumentado la delincuencia y esto hace que aumenten las heridas de arma blanca y las heridas de arma de fuego. Las unidades de terapia intensiva se requieren para algunas cirugías específicas que no se pueden posponer, porque hay riesgo de vida para los pacientes, como las cirugías cardiovasculares y algunas cirugías oncológicas. Realmente se está haciendo un equilibrio permanentemente, y en Paraná Campaña estamos con un nivel de ocupación de camas importante. Nos vamos a reunir con el coordinador de Terapia Intensiva de la Provincia para ver cómo delineamos nuevas estrategias para seguir sosteniendo la capacidad asistencial.

Reh Diego Arias

—Además de Paraná y Gualeguaychú, ¿hay otra región que se conduzca hacia una situación sanitaria más compleja?

—Una localidad que nos preocupaba era Diamante, también Crespo, que es una ciudad que nos tiene en alerta. En estas dos localidades se han tomado medidas restrictivas de parte de las autoridades locales, como para circunscribir este brote que están teniendo. Entendemos que entre una ciudad y la otra hay una gran interrelación en cuanto a lo laboral, fundamentalmente porque son zonas donde hay muchas aldeas y donde se comparte el trabajo: esto se ha generado en reuniones sociales que ha derivado en una alta tasa de contagios. Lo que observamos en los últimos días en Diamante es que venía bajando en un proceso de cierre interesante, habría que seguirlo durante la semana con la situación epidemiológica del Departamento. En Crespo se tomaron algunas medidas restrictivas, lo cual quizás se traduzca en dos semanas para adelante. A Gualeguay también lo estábamos viendo, donde hemos tenido un incremento y también habíamos empezado a tener un reporte interesante en Concepción del Uruguay y en Federación. Siempre estamos alertas en todas las localidades, porque en algunas son brotes esporádicos, por eso estas localidades están definidas como de circulación por conglomerado con brotes comunitarios y se trabaja intensamente para circunscribir los brotes para evitar el estatus de circulación comunitaria sostenida.

—¿Se puede cubrir la alta demanda con el recurso humano disponible en el sistema de Salud?

—En ese sentido, estamos complicados, no solo en el medio público, sino también en el sector privado. Hay bastantes dificultades, sobre todo porque los profesionales de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) son los más expuestos a contagiarse y de hecho la mayoría ha sufrido infecciones por coronavirus, no solo en nuestra provincia sino en todo el país: desde el jefe de la Terapia Intensiva hasta el trabajador que hace la limpieza. Es un recurso humano crítico, finito, y hay dificultad para conseguir los reemplazos por las características de los profesionales que tienen que trabajar en las UTI. Por otro lado, tenemos un gran grupo de trabajadores que si bien ha dado todo, está muy cansado, son muchos meses de un trabajo muy intenso y con pacientes complejos, sobre todo en el sector de moderados y críticos. Ahí juega una ansiedad muy intensa de parte de los pacientes, porque llevan muchos días de aislamiento y eso genera también un estrés, porque el trabajador no solo tiene que lidiar con su propio estrés sino que además debe hacerlo con el del paciente. Quien ha estado todo este tiempo en la trinchera, desarrollando tareas en áreas Covid-19, realmente está expuesto a un riesgo porque requiere de un entrenamiento especial. Es alto el nivel de cansancio.

Cómo incide la mayor apertura de actividades en Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos se encuentra en la fase de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, incluso esta clasificación epidemiológica abarca al Departamento Paraná y a la ciudad de Gualeguaychú, dos regiones que pudieron controlar el incremento de contagios. Respecto de la mayor flexibilización de actividades económicas y recreativas, Reh dijo a UNO: “A título personal, las habilitaciones no son un condicionante en cuanto a la situación sanitaria. Ya no hay normativa que regule por más que exista la adherencia de la comunidad a las normas, por este cansancio de la comunidad en general de tanto tiempo de aislamiento. Me parece que cada nueva actividad que se renueve necesita de alguna estrategia que permita en su desarrollo poder tener en cuenta la salud de la persona y tener protocolos de autocuidado muy estrictos. Si una persona concurre a hacer actividad deportiva o a algún comercio, debe hacerlo extremando los cuidados higiénicos y con el distanciamiento social.

Sobre la posibilidad de que se evalúe la habilitación de las reuniones sociales y familiares, la funcionaria consignó que se debe tomar en cuenta la situación epidemiológica de cada localidad. “Hay que analizar la característica de la población, si es una población que tiene muchos trabajadores que viajan a ciudades donde hay circulación comunitaria, habilitar las reuniones familiares en esa localidad es riesgoso. Pero si hablamos de una comunidad cerrada, donde los trabajadores pertenecen a la misma comunidad, pensar en habilitarlas no sería tan alocado”, precisó la titular de la repartición.

Rastrillaje en el barrio Puerto Viejo de Paraná

Durante esta semana se desarrolló una nueva instancia del Plan Detectar en el barrio Puerto Viejo de Paraná, donde agentes sanitarios del Ministerio de Salud de Entre Ríos y del centro de atención primaria Puerto Viejo recorrieron 217 casas. En la oportunidad, el equipo visitó casa por casa a fin de brindar a los vecinos información vinculada al coronavirus y detectar personas con cuadros febriles y respiratorios.

De este modo, se encontraron dos casos con sintomatología compatible al Covid-19 que fueron derivados al centro de salud. Asimismo, se aprovecha este tipo de instancias para concientizar sobre el dengue y recalcar algunas recomendaciones.

La campaña forma parte de una de las estrategias sanitarias pensadas en la prevención, con el objetivo de reducir el impacto de los contagios en los barrios.