Precios rebajados en frutas y verduras, tema de posible acuerdo

“Se está negociando y podría haber un acuerdo de precios con el Gobierno para ofrecer productos de estación a precios bajos, pero recién se está iniciando el diálogo y no hay nada concreto”, dijo a La Radio de UNO en 97.1 La Red Paraná.

De concretarse un acuerdo será con productos que el sector tenga la seguridad que podrá proveer al mercado. “Las frutas y verduras no se fabrican en un día. Con el tema de las lluvias sabemos que con la verdura de hoja vamos a tener problemas de acá a 20 días. Desde la Federación no están dispuestos a programar algo que luego no se pueda cumplir”, ejemplificó.

El martes, los titulares de mercados tendrán una reunión con la Federación para decidir cómo se avanza en el tema y si será viable su implementación.

Los precios

La inflación es notable en el rubro: “El año pasado, en promedio, el kilo de fruta rondaba los $70 o $80 y hoy está en $150 a $200, para ciertas frutas. Otras, en 2020 estaban caras y hoy están baratas. Hace dos semanas se conseguía tomate a $80 o $100 los dos kilos, hoy el cajón (14 a 17 kilos) está 800 y 1.100, pero también hay tomates de $500, según la calidad”.

Qué conviene comprar hoy

En verduras hay buenos precios en: zapallitos, cloclo, berenjenas, zanahorias y acelga.

En frutas: banana es la fruta más barata a pesar que mucha viene del exterior. Aquellas con carozo, pueden conseguirse a buen precio, según la calidad.

Limones

Por otra parte aclaró que el precio alto del limón es estacional y se debe a un cambio de temporada. “La planta tiene un ciclo que se corta. En un mes y medio se empezará a regularizar la provisión al que la naranja y el pomelo”. Los que están en el mercado son citrus de cámara o importados, por eso son caros.

Página web

En tanto anunció que están trabajando en la puesta online de una página web con novedades de precios y productos que se actualizará en forma diaria y semanal con las existencia de mercaderías e información de interés para clientes y consumidores.